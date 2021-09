Mesures NBA avec les joueurs non vaccinés contre le Covid

La NBA ne peut pas forcer les joueurs à se faire vacciner contre elle coronavirus, mais oui prenez une série de mesures sanitaires sécurité à travers une série de protocoles qui compliquent grandement la vie de ceux qui ont librement décidé de ne pas le faire (environ dix pour cent des joueurs).

Ainsi, selon une note obtenue par les compagnons de Yahoo Sports Directement depuis les bureaux de la NBA, les joueurs non vaccinés doivent être testés quotidiennement avant de participer à des activités de groupe ou d’entrer en contact avec un membre de l’équipe. Les personnes vaccinées, en revanche, n’auront à être testées que si elles présentent des symptômes, ont un contact direct avec un positif ou un membre de l’équipe médicale des équipes ou de la ligue ainsi l’indique.

Des mesures sévères contre les non vaccinés

Ainsi, la NBA a préparé un protocole sanitaire pour tous les joueurs, même si cela sera beaucoup plus exigeant pour les non vaccinés. Ainsi, alors que les vaccinés seront tenus de participer au suivi quotidien par leurs équipes pour contrôler au maximum qu’ils peuvent être infectés, les non vaccinés seront contraints de rester chez eux sauf pour aller au supermarché, emmener les enfants à l’école et Il leur sera seulement interdit de s’associer avec des personnes en dehors de leur cercle familial intime.

De plus, au sein de l’équipe, ils ne pourront pas manger dans le même espace que les vaccinés et ils devront maintenir une distance sociale dans les activités de groupe, y compris dans le vestiaire avant et après les matchs.

De plus, comme nous l’avons déjà publié, les non vaccinés ne pourront jouer à aucun match dans les villes de New York et San Francisco (Nets, Knicks et Warriors). Ainsi, nous savons que Kyrie Irving et Andrew Wiggins, par exemple, ils manqueront les matchs à domicile s’ils ne se font pas vacciner.

Les joueurs qui ne sont pas vaccinés et qui, de ce fait, ne peuvent pas jouer de matches ne recevront pas le salaire correspondant à ces matches.