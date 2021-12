Mesures prises pour protéger les décisions de bonne foi des banquiers : FM Nirmala Sitharaman

Les banques d’État ont été invitées à réviser la responsabilité de leur personnel respectif et d’autres politiques pertinentes, selon les besoins, dans ce cadre avec l’approbation de leurs conseils d’administration respectifs, a-t-elle informé la Chambre. (Déposer)

Le ministre des Finances, Nirmala Sitharaman, a déclaré mardi que le gouvernement avait finalisé un cadre consolidé de responsabilité du personnel pour les créances irrécouvrables jusqu’à 50 crores de roupies et a lancé une série d’autres mesures pour protéger les décisions commerciales de bonne foi des banquiers et apaiser leurs craintes quant aux difficultés injustifiées à prendre. décisions clés.

Dans une réponse au Rajya Sabha, Sitharaman a déclaré que ces mesures comprenaient des amendements à la loi sur la prévention de la corruption (Loi PC), 1988, l’exigence d’une autorisation préalable avant d’ouvrir une enquête contre un fonctionnaire, la mise en place d’un conseil consultatif pour les fraudes bancaires et financières pour premier niveau d’examen des fraudes présumées des banques et des institutions financières supérieures à 50 crores et finalisation du cadre consolidé de responsabilité du personnel.

En consultation avec la Commission centrale de vigilance, le gouvernement a finalisé le cadre de responsabilisation du personnel, qui entrera en vigueur le 1er avril 2022.

Les banques d’État ont été invitées à réviser la responsabilité de leur personnel respectif et d’autres politiques pertinentes, selon les besoins, dans ce cadre avec l’approbation de leurs conseils d’administration respectifs, a-t-elle informé la Chambre.

« Le cadre de responsabilité du personnel vise à protéger les décisions de bonne foi prises par les agents/ouvriers de la banque tout en garantissant la responsabilité des actes répréhensibles ou de l’inaction. Il est destiné à identifier et à punir uniquement les agents/ouvriers de banque qui sont à première vue responsables de manquements aux systèmes et procédures établis ou d’inconduite et/ou de non-respect des normes de « diligence raisonnable » », a-t-elle déclaré. mentionné.

Récemment, le Premier ministre Narendra Modi a appelé les banquiers à intensifier leurs prêts sans crainte, à assouvir l’appétit vorace du crédit d’une économie en reprise rapide et à contribuer à stimuler la croissance. Il a proposé de se présenter comme un « mur » pour défendre les banquiers qui pourraient commettre des erreurs commerciales honnêtes, au milieu des craintes que les banquiers ne deviennent averses au risque. Cette assurance est intervenue quelques jours après l’arrestation de l’ancien président du SBI, Pratip Chaudhuri, dans une affaire d’escroquerie présumée, suscitant de vives protestations de la communauté bancaire. Chaudhuri a maintenant été libéré sous caution.

Par ailleurs, répondant à une question, le ministre d’État aux Finances, Pankaj Chaudhary, a déclaré à la Rajya Sabha que la banque centrale avait fait part de ses inquiétudes concernant « l’effet déstabilisateur des crypto-monnaies sur la stabilité monétaire et fiscale d’un pays ».

Chaudhary a également déclaré que l’Inde a été le marché le plus performant de la période post-Covid par rapport à ses pairs asiatiques ainsi qu’à l’indice MSCI des marchés émergents. « Le potentiel de croissance plus élevé de l’Inde et un secteur technologique dynamique avec un certain nombre d’entreprises technologiques de nouvelle génération devenues publiques cette année donnent à l’Inde un avantage », a-t-il déclaré. Les faibles taux d’intérêt actuels en Inde, le manque de disponibilité d’alternatives d’épargne/d’investissement et le boom des investissements de détail sur le marché boursier pourraient également contribuer aux cours élevés des actions, a-t-il ajouté.

