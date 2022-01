Mesurez vos calories, mais aussi votre cœur : le bracelet Amazfit Band 5 est l’une des meilleures alternatives à Xiaomi et est moins cher | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Un bracelet d’activité plus complet que ses concurrents et moins cher pour mesurer votre santé et votre activité physique.

Si vous cherchez un moyen de compter tous les pas que vous faites dans une journée, de mesurer le nombre de calories que vous brûlez ou si vous voulez simplement une montre numérique qui vous donne plus d’informations, les bracelets d’activité ont pratiquement mangé tout le marché des montres.

Vous pouvez maintenant avoir un bracelet d’activité de première classe comme celui-ci Amazfit Bande 5, pour seulement 31 euros, en appliquant le bon de réduction que vous trouverez sur votre page Amazon.

Un bracelet de sport intelligent qui peut mesurer notre fréquence cardiaque, compter nos pas et nos calories ou même surveiller notre sommeil. Sa batterie dure 15 jours sans recharge et est compatible avec les services Alexa.

Amazfit est la société qui fabrique les bracelets d’activité Xiaomi. De plus, cet Amazfit Band 5 est bien meilleur que le dernier bracelet de Xiaomi, Mi Band 6, car il a plus de fonctions, tout en maintenant un prix inférieur.

Ce tracker d’activité fait ce qu’il doit, comme compter vos pas, brûler des calories ou vous avertir que vous devriez bouger davantage tout au long de la journée. Il dispose également d’alarmes ou d’une personnalisation du cadran.

Là où il se démarque le plus, c’est qu’en plus du capteur de fréquence cardiaque que pratiquement tout le monde possède, en plus a un capteur qui surveille la saturation en oxygène du sang. Peut même mesurer suivi de la qualité du sommeil, du stress ou des règles.

Il n’a pas de GPS, utilisez celui de votre mobile pour les sports de plein air, mais il peut suivre 11 modes différents et vous pouvez l’immerger jusqu’à 50 mètres.

Ce bracelet jusqu’à a Alexa intégré en tant qu’assistant virtuel, ce qui lui donne un avantage sur Xiaomi. Vous pouvez poser des questions, créer des rappels, des listes de courses, contrôler des appareils connectés à votre compte Alexa ou toute autre tâche qui vous vient à l’esprit.

Vous l’avez disponible sur Amazon pour 31 euros en noir. Il est également disponible en vert pour 30 euros et pour 32 euros en orange.

