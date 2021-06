Mesurez votre consommation d’électricité et économisez sur votre facture d’électricité avec ces prises intelligentes en vente | La technologie

in

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous souhaitez économiser sur votre facture d’électricité, ces prises intelligentes sont parfaites pour vous. Ils mesurent la consommation électrique des appareils connectés et peuvent être programmés pour fonctionner aux heures creuses ou creuses, lorsque l’électricité est la moins chère.

Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle facture d’électricité le 1er juin, nous sommes tous très inquiets d’essayer d’utiliser des appareils électroniques aux heures de pointe pour éviter que le montant mensuel ne monte en flèche.

Pour rendre cette tâche aussi simple que possible, la technologie est là pour vous aider. Les prises intelligentes sont parfaites pour programmer vos appareils aux heures creuses ou creuses, et maintenant vous pouvez les trouver beaucoup moins cher grâce aux offres Amazon Prime Day. Ce pack de deux plugs Teckin pour seulement 18,71 euros en est une bonne preuve.

Le prix d’origine de ce pack de prises WiFi Teckin est de 23,99 euros, et elles descendent rarement en dessous de 19 euros, c’est donc une bonne occasion de les acheter moins cher. Spécifique, Chaque unité coûte 9,35 euros, un prix très compétitif.

Ce pack de deux prises WiFi avec compteur de consommation vous permettra de connaître la consommation électrique de vos électroménagers, en plus de les contrôler et de les programmer à distance.

Et est-ce que ces prises ne sont pas seulement intelligentes, mais mesurent également la consommation électrique des appareils connectés, elles sont donc encore plus utiles que les modèles conventionnels.

Grâce à cette fonctionnalité, vous avez la possibilité de savoir précisément combien d’énergie un appareil ou un appareil consomme. Ces informations vous permettront de mieux planifier son fonctionnement et d’éviter les mauvaises surprises en fin de mois.

Si vous envisagez d’acheter une prise intelligente, vous devriez peut-être opter directement pour une prise qui mesure également la consommation d’énergie. On vous explique pourquoi.

En dehors de cette fonction supplémentaire, Ces prises WiFi Teckin vous offrent toutes les fonctionnalités des prises intelligentes classiques. Vous avez la possibilité de les allumer et de les éteindre à distance via l’application mobile, et aussi vous pouvez programmer son fonctionnement. Cela vous permet de configurer vos appareils uniquement pour les heures plates ou de vallée, de sorte que vous économiserez sur la facture d’électricité.

De plus, vous pouvez également les contrôler confortablement à l’aide de commandes vocales. Ils sont compatibles avec Alexa et Google Home et ils peuvent faire partie de votre Smart Home simplement en les plaçant dans la prise de votre choix.

Si vous souhaitez rester au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.