Mesut Özil va lancer sa propre crypto-monnaie

Dans un développement intéressant, Mesut Özil, un footballeur vedette allemand, devrait lancer sa propre crypto-monnaie pour aider sa marque de vêtements à gagner en popularité. Baptisée M10Streetwear, la marque marquera l’incursion de la légende dans l’espace commercial totalement différent de son terrain de football. Les propriétaires de la monnaie numérique d’Özil bénéficieront de remises supplémentaires sur l’achat de l’équipement de sa marque, et ils pourront également gagner une chance de rencontrer le joueur en personne.

Alors que l’espace NFT a déjà été témoin de tels développements dans le passé, cet événement particulier est unique dans le fait qu’zil va de l’avant avec le lancement de sa propre crypto-monnaie. En fait, le domaine NFT est devenu l’un des flux de revenus crédibles pour de nombreux joueurs, ligues et équipes de football célèbres. Un certain nombre de superstars du sport ont gagné de l’argent avec les NFT cette année, et la tendance ne devrait qu’accélérer à partir de maintenant.

La popularité et l’énorme potentiel de gain d’argent du NFT sont très évidents pour tous de nos jours. Le NFT de Lineal de Tyson Fury a gagné beaucoup d’argent avec sa vente aux enchères atteignant 987 000 $ en tant que revenu total pour les organisateurs. De plus, les ventes de la séquence vidéo de LeBron James de la NBA ont été vendues aux enchères pour 269 000 $ AUD tandis que NFT de la star du football Cristiano Ronaldo a atteint 289 920 $. Ces chiffres témoignent de l’énorme potentiel du segment NFT et peuvent être exploités en choisissant la bonne stratégie.

Il sera intéressant de voir à quel point cette nouvelle initiative de l’zil va aider à accroître le potentiel d’adoption de la crypto-monnaie parmi les publics cibles. C’est certainement une décision utile pour son entreprise, et en plus d’ajouter un élan à la révolution cryptographique en cours, ce développement aura certainement un impact positif sur la psychologie des autres acteurs à se manifester et à adopter la tendance crypto-monnaie et NFT.