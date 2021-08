Met à jour un classique avec des résultats mitigés

La nouvelle mise à jour de Netflix avec échange de genre sur She’s All That de 1999 est là, mais elle a du mal à comprendre ce qui a fonctionné dans l’original.

Lorsque l’influenceur TikTok Padgett Sawyer (authentique influenceur TikTok Addison Rae) est largué sans cérémonie par son petit ami, elle parie ses amis qu’elle peut transformer le plus grand perdant de l’école en le roi du bal. Mais une fois qu’elle commence à passer du temps avec le misanthrope Cameron Kweller (Tanner Buchanan de Cobra Kai), elle découvre son côté plus doux et tombe amoureuse de lui. Après un duo de Katy Perry, une cure de jouvence étrangement facile et un drame de bal majeur, peuvent-ils être ensemble malgré leurs différences ?

Avec des apparitions des acteurs de She’s All That Rachael Leigh Cook et Matthew Lillard, ainsi qu’une certaine goutte d’aiguille emblématique, le film est une lettre d’amour à son prédécesseur, mais il ne parvient pas tout à fait à se débrouiller tout seul.

Netflix

Netflix est toujours le premier service de streaming premium, avec plus de 200 millions d’abonnés dans le monde. Il propose des milliers de films et d’émissions de télévision à regarder, y compris sa liste toujours croissante de films et de séries originaux, notamment Stranger Things, The Witcher, Bridgerton et bien d’autres.

Mettre à jour un classique

Une grande partie de ce que fait He’s All That pour mettre à jour She’s All That est assez intelligent. L’accent mis par le nouveau film sur les influenceurs TikTok (y compris un rôle principal pour Rae et un peu pour Kourtney Kardashian) est plus qu’une simple tentative d’être au courant des téléspectateurs de la génération Z. C’est un clin d’œil direct à l’original.

She’s All That comprenait The Real World de MTV, avec un personnage principal datant d’une des stars de la série. Cela a lié le film au boom émergent de la télé-réalité de la journée. Comparer les hiérarchies des lycées à la culture des célébrités était une décision intelligente, et c’est une chose que He’s All That recrée assez bien, avec des influenceurs adolescents remplaçant les stars de la télévision par câble d’antan.

Vérifier: La critique de Sweet Girl de Netflix

He’s All That change également de manière évidente le genre du couple central – un peu moins intelligemment. Le pari au centre des deux films peut fonctionner dans les deux sens, mais à la base, il doit conduire à une sorte de développement de personnage intéressant. Il est tout ce qui ne nous donne pas vraiment ça.

Ce gros point d’achoppement pour moi était que Padgett n’est pas négligemment cruel comme l’était Zack de Freddie Prinze Jr. dans l’original, et cela atténue le coup de sa trahison perçue.

He’s All That ajoute de la profondeur à son avance “moyenne”

She’s All That a été construit sur des opposés. Un sportif riche et irréfléchi qui a tout à portée de main choisit l’artiste timide et victime d’intimidation dont le père célibataire ne fait que joindre les deux bouts. Cela a certes donné lieu à des pistes en deux dimensions.

Il est tout ce que Padgett n’est pas riche. Sa mère célibataire passe par là pour s’assurer qu’ils peuvent vivre dans le quartier riche qui donnera à Padgett l’accès à de meilleures écoles. Elle n’est pas méchante du tout, mais plutôt réfléchie. Nous la voyons d’abord apporter des croque-en-bouches sans gluten à l’école pour son petit ami popstar parce qu’elle se soucie de lui et de ses nouvelles restrictions alimentaires.

Et Cameron n’est pas vraiment victime d’intimidation. Au contraire, il s’aliène activement ses camarades de classe. Il pense qu’il est meilleur qu’eux. En vérité, il a en fait besoin d’un ajustement d’attitude.

Cette prémisse vit ou meurt sur la tension entre les personnages principaux.

Ce sont des personnages réalistes et complexes, et Rae et Buchanan ont une chimie formidable. He’s All That mérite un certain crédit pour avoir évité les stéréotypes d’adolescents à l’emporte-pièce (jusqu’à un certain point). Mais tout cela rend les enjeux du pari de Padgett plus faibles. Padgett franchit une ligne, certes, mais c’est en fait assez facilement pardonnable quand on voit à quel point elle est vraiment gentille et à quel point elle doit supporter le manque de respect de Cameron, plus saint que toi.

Peut-être que tout ce trope a été tué lorsque Pas un autre film pour adolescents lui a donné un envoi complet en 2001, mais il doit encore y avoir plus de tension entre ces deux-là. Les amoureux de différents mondes doivent se battre un peu plus fort pour vendre la formule. Valley Girl l’a compris. Le Titanic l’a compris. L’original She’s All That l’a eu. Mais He’s All That joue trop prudemment, ne nous laissant jamais nous fâcher contre l’une de ses deux stars.

La prémisse se perd un peu dans le mix

En mettant à jour le principe de base de She’s All That pour ajouter de la profondeur à ses personnages principaux et combler le fossé entre les enfants cool et les perdants, He’s All That dilue un peu ses propres thèmes.

La prémisse des œuvres originales car c’est le sportif qui doit grandir et faire ses preuves auprès de la fille impopulaire. Elle se refait une beauté superficielle (perd la queue de cheval et les lunettes), mais elle n’a pas vraiment besoin de changer pour l’impressionner. Il doit apprendre pourquoi ce qu’il a fait était mal et pourquoi il l’a mal jugée du saut.

Lire: Les meilleures émissions sur Netflix

Il est tout ce qui enlève tout cela. (Eh bien, nous avons encore la cure de jouvence, dans ce cas en nous débarrassant du bonnet de Camron et du t-shirt Stooges.)

Mais il n’y a rien de mal avec Padgett. Pas vraiment. Le pari n’est pas très gentil. Mais il joue beaucoup moins méchant que dans l’original. C’est principalement parce que Cameron est juste impoli et désagréable à côtoyer. Au moins au début. Et elle n’a jamais été méchante avec lui – ni avec qui que ce soit – pour commencer. Gagner le pari signifie simplement trouver son côté le plus doux pour qu’il soit moins un crétin pour les gens qui l’entourent.

Le film a des dialogues assez drôles. “Vous ne méritez pas mon croque-en-bouche, vous croque-en-douche,” est une grande ligne. Et il a une partie de l’excentricité qui a rendu l’original frais, amusant et tout simplement étrange (une danse synchronisée impromptue au bal, n’importe qui?). Mais il se contente d’une romance twee alors qu’il pourrait vraiment creuser son propre conflit central désordonné.

Cela ferait quelque chose de beaucoup plus satisfaisant.