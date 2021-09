MET Gala 2021 : Des moments de mode époustouflants et la politique qui se cache derrière

in

Kim Kardashian et Cara Delevingne dans leur ensemble Met Gala 2021 (Pic Courtesy: Instagram )

Le MET Gala, l’un des événements de mode les plus attendus organisé chaque année pour collecter des fonds pour le Metropolitan Museum of Art de New York, ne manque jamais de faire sourciller les célébrités affichant leur déclaration de style vestimentaire. Cette année n’était pas différente. Alors que la soirée de gala revenait après avoir raté 2020 en raison de la pandémie, ce qui a occupé le devant de la scène cette année, ce sont les positions politiques de nombreux participants.

Cette année, le thème du gala du Met était l’indépendance américaine et les célébrités ont porté leurs chapeaux de réflexion pour apporter nos interprétations personnelles du thème allant de « L’égalité des droits pour les femmes » à « Taxer les riches ». Chaque voix était forte et claire avec la tenue qu’elles avaient choisie pour la soirée.

Voici quelques moments de mode intéressants du Met Gala 2021

Le pitch fiscal de l’AOC

La robe blanche à col licou de la députée Alexandria Ocasio-Cortez portait le message «Tax the Rich» sur le dos en lettres rouges audacieuses. La robe a été conçue par frère Vellies.

Alexandrie est l’une des voix les plus fortes du parti démocrate américain à défendre les causes des défavorisés. Alors que certains l’ont critiquée pour avoir défendu la cause des pauvres en vêtements de créateurs, d’autres l’ont félicitée pour avoir transmis le message aux riches et aux célébrités.

Le voyant est le message. pic.twitter.com/b4Ssr6HkYR – Alexandrie Ocasio-Cortez (@AOC) 14 septembre 2021

Le noir déroutant de Kardashian

Le gala et l’industrie de la mode ont été secoués par la tenue entièrement noire de Kardashian qui lui couvrait la pointe des pieds. Un choix assez courageux, la tenue a probablement envoyé le message d’être “incognito”. La robe de Kardashian a été conçue par la marque de luxe Balanciega. L’OOTD de Kardashian comprenait un voile noir, une longue traîne et elle l’a accessoirisée avec des talons noirs et portait des cheveux en une queue de cheval élégante.

Les internautes se sont éclatés, comparant son ensemble à l’humour noir. Même Kareena Kapoor a été laissée à se gratter la tête en comprenant ce que signifiait sa tenue vestimentaire qui célébrait l’Amérique. Elle était accompagnée du directeur créatif de Balenciaga, qui lui aussi était tout de noir vêtu.

Quoi de plus américain qu’un T-shirt de la tête aux pieds ?! pic.twitter.com/Z0xr7v6M04 – Kim Kardashian West (@KimKardashian) 14 septembre 2021

Fierté queer

La communauté LGBTQIA+ a également fait entendre haut et fort sa voix au Met Gala 2021, affichant sa sexualité sur ses manches. La star du football Megan Rapino portait un tailleur-pantalon rouge vif avec une chemise bleu vif et des étoiles blanches, conçu par Sergio Hudson. La pochette qu’elle portait portait les mots “In Gay We Trust”

L’acteur de Schitt’s Creek, Dan Levy, a fait ses débuts au Met Gala dans un ensemble JW Anderson et Loewe qui reflétait les thèmes de “l’amour queer et la visibilité queer”, en envoyant le message “il y a beaucoup plus à faire” et en soutenant les œuvres de David Wojnarovicz , une militante LGBTQIA+.

Droit des femmes et égalité

La membre du Congrès Carolyn B Maloney portait une robe portant l’inscription « Egalité des droits pour les femmes » sur sa traîne et portait une pochette qui disait « ERA OUI » invoquant l’amendement sur l’égalité des droits proposé depuis 1979 qui garantissait « l’égalité juridique des sexes ».

Le débardeur blanc Dior de l’actrice mannequin Cara Delevingne portait l’inscription “Peg the Patriarchy”. La tenue conçue par Maria Grazia Chiuri de Dior était assez simple pour rester fidèle au message sur «l’autonomisation des femmes» et «l’égalité des sexes». Son look était complété par un pantalon cigarette associé à des talons peep-toe assortis.

