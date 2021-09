Met Gala 2021 : Où et à quelle heure voir le gala ?

Dimitrios Kambouris / . pour le Met Museum / Vogue Lady Gaga assiste au Met Gala Celebration Camp 2019 : Notes on Fashion au Metropolitan Museum of Art le 6 mai 2019 à New York.

Après un an et demi, la plus grande soirée de la mode est enfin de retour avec une célébration sur le tapis rouge de l’exposition du Costume Institute du Metropolitan Museum of Art, “In America: A Lexicon of Fashion”.

Vogue a annoncé que “American Independence” sera le code vestimentaire du Met Gala 2021.

Alors que l’événement se déroule traditionnellement le premier lundi de mai de chaque année, le gala du Met 2021 aura lieu le 13 septembre. Avec une « aventure plus intime », le musée promet de respecter les directives du gouvernement après les annulations et les retards précédents au milieu de la pandémie de COVID-19.

Le Costume Institute Benefit, comme on l’appelle plus officiellement, débutera à 5 h 30 HE.

Vogue a qualifié les coprésidents de cette année de “superstars de la génération Z”. Parmi eux, Timothée Chalamet, Billie Eilish, Naomi Osaka et Amanda Gorman. Le point de vente a annoncé que Tom Ford, Adam Mosseri et Anna Wintour seront les présidents d’honneur.

Voici ce que vous devez savoir :

La couverture du tapis rouge du Met Gala sera diffusée sur E! Et en direct sur Vogue

La couverture en direct du Met Gala sera diffusée sur E! à partir de 17h30 heure de l’Est, dans une durée de trois heures.

Selon “2021 Met Gala: Live From E!”, Ce sera “la couverture la plus complète du Gala et plus encore, avec une couverture de Karamo, Zanna Roberts Rassi, Nina Parker, Brad Goreski, Naz Perez, Phillip Picardi et June Ambrose “.

Pour ceux qui recherchent une option en ligne, Vogue offre un “accès sans précédent” avec sa diffusion officielle en direct du Met Gala à partir de 17h30, heure de l’Est. Comme expliqué par le point de vente, “la diffusion en direct vous permettra de faire partie de toute l’action alors que des célébrités mégawatts montent les marches du Metropolitan Museum dans leurs plus belles tenues, le tout d’un simple clic sur un bouton”.

Keke Palmer et Ilana Glazer organisent la couverture de Vogue, qui présentera des interviews de haut niveau à mesure que les stars arrivent.

La diffusion en direct du Met Gala est disponible ici ou sur le compte Twitter de Vogue.

Le thème du Met Gala célèbre la mode américaine

Le Met Gala de cette année se concentrera sur la mode américaine.

Comme Vogue l’a dit : « Après une année isolée et difficile, nous célébrons un nouveau sentiment de liberté : se réunir, voyager et s’habiller complètement, ou mieux encore, à deux chiffres. Bien que nous ayons eu notre part de robes de bal pendant la pandémie, les célébrités posant au bord de la piscine chez elles n’ont pas le même effet qu’un véritable tapis rouge. Le défilé de mode de l’opéra sur les marches du Metropolitan Museum of Art est quelque chose de merveilleux à voir. »

“In America: A Lexicon of Fashion” n’est que la première d’une exposition en deux parties pour le Costume Institute du Metropolitan Museum of Art. A la sortie de “In America : An Anthology of Fashion” en mai 2022, Vogue promet “une célébration prévue pour sa date historique du premier lundi de mai”. Les deux expositions seront ouvertes jusqu’au 5 septembre 2022.

Comme Max Hollein, directeur français du Met de Marina Kellen, l’a dit, “Cette exposition en deux parties examine comment la mode reflète les notions évolutives de l’identité de l’Amérique et explore une multitude de perspectives à travers des présentations qui parlent avec une puissante immédiateté. certaines des subtilités de l’histoire . En regardant le passé à travers cette lentille, nous pouvons considérer l’impact esthétique et culturel de la mode sur les aspects historiques de la vie américaine. »

