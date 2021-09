Met Gala 2021 : quelles célébrités seront présentes ?

. Le Met Gala 2021 promet d’être une célébration remplie de moments mémorables pour les fashionistas.

Le très attendu Met Gala 2021 est ce soir et toutes les stars sortiront pour le célébrer.

Le Met Gala 2020 a été annulé en raison du Coronavirus, ce qui rend l’événement de ce soir encore plus spécial. Le gala est une collecte de fonds organisée chaque année pour le Metropolitan Museum of Art. Les plus grandes stars d’Hollywood porteront des pièces de la prochaine exposition du Costume Institute du Met, “In America”. Le thème du gala de cette année est « Aux États-Unis : un lexique de la mode.

Qui sont les célébrités coprésidentes cette année, quelles stars seront sur le tapis rouge ? Lisez la suite pour tout ce que vous devez savoir sur la liste des célébrités de cette année.

Qui sont les célèbres coprésidents ?

Cette année, quatre jeunes célébrités accueillent le Met Gala : l’acteur Timothée Chalamet, la chanteuse Billie Eilish, la joueuse de tennis professionnelle Naomi Osaka et la poétesse inaugurale Amanda Gorman.

Chalamet est apparu dans des films primés aux Oscars tels que “Call Me By Your Name” et “Little Women”. L’acteur jouera dans la prochaine adaptation cinématographique du roman de science-fiction “Dune”.

Eilish, à seulement 19 ans, a remporté sept Grammy Awards. Sa chanson “Bad Guy” de l’année 2019, a remporté dans les catégories “Disque de l’année” et “Chanson de l’année” lors de la 62e édition des Grammy Awards.

Lorsque Naomi Osaka a remporté l’Open d’Australie en 2019, elle est devenue la première joueuse de tennis asiatique à être classée première par la Women’s Tennis Association. Il a fait la une des journaux en juin lorsqu’il a quitté Wimbledon pour des raisons de santé mentale. Elle a parlé ouvertement des défis de santé mentale auxquels sont confrontés les athlètes professionnels.

Amanda Gorman a conquis le cœur des Américains en janvier 2021 lorsqu’elle a lu un poème original lors de la cérémonie d’investiture du président Biden. Elle est la plus jeune poète inaugurale de l’histoire des États-Unis.

L’actrice et chanteuse Keke Palmer animera la diffusion en direct du tapis rouge pour Vogue.

Quelles autres célébrités seront présentes ?

La liste des invités du Met Gala est intentionnellement gardée secrète jusqu’au dernier moment possible, mais une chose est claire : les influenceurs des réseaux sociaux seront bien représentés au gala de cette année.

Selon Page Six, un agent de célébrités a révélé : « On m’a dit qu’il y avait beaucoup d’influenceurs sur la liste des invités. J’ai entendu dire que Facebook et Instagram ont pris le contrôle de tant de tables, et cela a rebuté beaucoup de gens, ainsi que le mandat du masque. »

Les influenceurs attendus incluent la star de TikTok Addison Rae et la youtubeuse Emma Chamberlain. Bien que cela semble être un effort pour garder le gala pertinent, un célèbre publiciste a déclaré à Page Six: “Personnellement, je ne pense pas que le Met soit toujours génial … Il est passé de super prestigieux à (être) plein d’influenceurs. “

De nombreuses célébrités régulières sur la liste des invités sont attendues

Influenceurs mis à part, de nombreuses stars devraient assister au Met Gala de cette année. Selon Newsweek, Beyoncé et Jay Z, Kim Kardashian et Jennifer Lopez font partie des participants. La chanteuse Camila Cabello et la star du tennis Venus Williams sont également attendues.

Selon le New York Times, la liste des célébrités invitées compte environ 400 personnes, qui peuvent également inclure ASAP Rocky, Tracee Ellis Ross et Simone Biles.

Les clients commenceront à arriver vers 17 h 30, heure de l’Est, ce lundi 12 septembre. Vogue diffusera l’arrivée des célébrités en direct sur sa page Twitter. ET! couvrira l’événement à la télévision.

