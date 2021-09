Met Gala, Brad et Bradley à l’US Open et aux débuts de Bennifer sur le tapis rouge

Juliet et Amanda réagissent au Met Gala de cette année et discutent de la liste des invités, du tristement célèbre tweet de Nicki Minaj concernant son absence et de leurs looks préférés (0:34). Plus tard, ils abordent les débuts de Bennifer sur le tapis rouge à Venise (37:41), le rendez-vous ami de Brad Pitt et Bradley Cooper à l’US Open (44:47), puis félicitent chaleureusement Britney Spears pour ses fiançailles (52:14 ) !

Hôtes : Juliet Litman et Amanda Dobbins

Productrice associée : Erika Cervantes

S’abonner: Spotify / Podcasts Apple / Stitcher