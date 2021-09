Met Gala, Costume Institute Rappels de l’inégalité de richesse dans la mode – WWD

Ouverture samedi, “In America: A Lexicon of Fashion” propose exactement 100 définitions de la mode américaine, certaines par des noms familiers Halston, Donna Karan, Tory Burch et Ralph Lauren, et d’autres par des créateurs qui n’ont jamais pensé qu’ils seraient inclus dans leurs rêves les plus fous. au Metropolitan Museum of Art’s Costume Institute.

Lors de l’avant-première de la presse lundi, la créatrice de Los Angeles Claude Kameni de LaVie by CK a crié de joie lorsqu’elle a vu sa robe de volume à imprimé de cire africaine 2021 encastrée dans la galerie du sous-sol, incarnant parfaitement le surnom de «vitalité» qui lui a été donné dans le lexique américain du musée. mode.

«C’est irréel pour moi. J’ai grandi en aimant ces marques et maintenant je suis à côté d’elles », a déclaré Kameni, que j’ai rencontrée pour la première fois au début de la pandémie, alors qu’elle se débattait dans son appartement d’une chambre à Hollywood pour finir de travailler sur des robes pour le virtuel. BET Awards et pour le film “Coming 2 America”.

L’exposition utilise une courtepointe comme métaphore de l’expérience de la mode américaine, chaque look représentant un carré, soulignant les fils conducteurs de l’individualisme, de l’art populaire et de la fonctionnalité.

Les dessins sont également organisés en 16 sections thématiques dénotant des émotions, y compris le plaisir, l’assurance, l’appartenance et la nostalgie, bien qu’il n’y ait pas de signalisation pour eux. Les textes des murs d’objets fournissent également peu de contexte.

Au lieu de cela, les visiteurs sont laissés à eux-mêmes pour établir des liens, car la curation n’accorde pas plus de poids à Michael Kors qu’à Miguel Adrover. Pour renforcer l’approche démocratique, tous les vêtements sont exposés dans les mêmes vitrines en verre uni. (« Chine : À travers le miroir » ce n’est pas le cas.)

La créatrice de LaVie by CK, Claude Kameni, voit son travail pour la première fois dans « In America : A Lexicon of Fashion ». WWD

L’exposition est certainement parfaitement chronométrée. La mode américaine est au milieu d’un changement générationnel et d’une renaissance.

Au cours des défilés de printemps de la Fashion Week de New York, des noms établis comme Moschino, Michael Kors et Christian Siriano ont peut-être eu le plus d’engagement sur les réseaux sociaux, mais les nouveaux arrivants Collina Strada, Eckhaus Latta, Peter Do, Sergio Hudson et Willy Chavarria sont suscitant le buzz en concevant selon leurs propres termes, parfois en dehors du système de la mode, avec des valeurs d’équité, d’inclusivité et de durabilité au cœur de leurs activités.

Bien qu’il soit certainement révolutionnaire que le travail de ces étrangers ait finalement atteint les podiums et le musée, les rappels des inégalités dans l’industrie qui ont historiquement empêché tant de designers de réussir sont toujours évidents.

Un mur de vitrines retrace l’histoire des vêtements de sport, de la robe tablier Popover de Claire McCardell en 1943 à l’écharpe de Diane von Furstenberg en 1970 ; Ultrasuede 1974 de Halston; le manteau à poche en tweed 1973 de Bonnie Cashin ; Manteau et pantalon en toile Tory Burch 2018 ; Les sept pièces faciles de Donna Karan en 1985 ; la jupe et la veste camel de 1973 de Norman Norell brodées de sequins dorés ; Robe à col roulé à sequins dorés 2021 et manteau camel de Michael Kors, et robe en jersey à sequins dorés 2020 de Marc Jacobs.

Tous des créateurs blancs, bien que beaucoup d’entre eux développent une entreprise à partir de zéro, font également partie de l’histoire de la mode américaine.

Les créations de Norman Norrell, Michael Kors et Marc Jacobs illustrent « l’assurance » dans l’histoire du sportswear américain. Courtoisie

Alors que les pionniers de la couleur Stephen Burrows, Patrick Kelly, Virgil Abloh, Pyer Moss et bien d’autres sont également inclus dans l’exposition dans d’autres sections, le visuel esthétique du balayage historique aux couleurs de chameau en dit long sur l’héritage difficile des vêtements de sport américains et doit changer longtemps terme.

Des rappels d’iniquité étaient également présents sur le tapis rouge du Met Gala lundi soir. Même s’il s’agissait de la foule la plus diversifiée de l’histoire de l’événement, ce qui doit être applaudi, de nombreux designers américains en devenir, même ceux présentés dans l’exposition, n’ont pas pu se permettre d’y assister, avec des billets à 30 000 $ chacun. La plupart de ceux qui y ont assisté étaient des invités, et certains n’étaient même pas invités.

“Non, je n’y vais pas… L’imitation du Christ n’a jamais été financée”, a déclaré la créatrice Tara Subkoff, dont la robe en dentelle recyclée de 2001 dans l’exposition était un exemple précoce de mode durable. « Nous étions les premiers. Nous étions la Greta Thunberg de notre temps et nous vénérons et détestions cela », a-t-elle déclaré. (Peut-être qu’un deuxième gala des jeunes, avec des billets moins chers, pourrait être une solution ?)

Kameni espérait toujours une invitation lundi matin, mais le personnel du Met lui a dit que le gala, qui est la principale collecte de fonds pour le Costume Institute autofinancé, était complet.

Les maisons européennes Chanel, Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Balenciaga et Versace ont dominé le jeu d’habillage du tapis rouge, ainsi que les marques américaines aux poches profondes Kors, Ralph Lauren, Burch, Coach, Tom Ford et Thom Browne.

Il y avait des exceptions, bien sûr – Prabal Gurung, pour sa part, a pris une table. La créatrice de Brother Vellies, Aurora James, a habillé la représentante américaine Alexandria Ocasio-Cortez d’une robe qui énonçait “Tax the Rich”, un défi pointu à la foule qu’elle avait rejointe, et la créatrice de Pyer Moss Kerby Jean-Raymond s’est habillée d’un costume rouge avec gilet court en Kevlar et pendentif pistolet, soulignant les taches américaines de violence policière et de dépendance aux armes à feu.

Kerby Jean-Raymond portant un smoking Pyer Moss avec un gilet en Kevlar. Mega Agency Romeo Hunte avait l’air fabuleux dans une grande veste trench Romeo x Tommy Hilfiger, résultat d’une collaboration remarquable entre le géant des vêtements de sport et le créateur de streetwear de Brooklyn. (J’adorerais voir cela de la part de plus de designers.) La star de la Formule 1 Lewis Hamilton a invité les designers noirs Edvin Thompson, Kenneth Nicholson et Jason Rembert à l’accompagner. A noter également que plusieurs stars portaient la collection Aliette de Rembert, dont l’influent styliste noir Law Roach.

Pour la rédactrice en chef de Bon Appetit, Dawn Davis, B Michael a conçu un haut en métal doré en deux pièces et une jupe trompette avec des broderies des noms de créateurs de mode noirs américains emblématiques, dont Elizabeth Keckley, Scott Barrie, Ann Low, Arthur McGee, Willie Smith, Patrick Kelly et Jay Jaxon, dont certains sont également présentés dans l’exposition.

Mais Michael n’a jamais été invité au gala, a-t-il déclaré. “C’était un thème américain et je m’attendais à ce qu’il y ait plus d’Américains participants, mais c’est subjectif”, a-t-il déclaré.

Marcus Samuelsson et Dawn Davis, qui était habillé par B Michael, au Met Gala. Courtoisie

Beaucoup de jeunes créateurs qui retissent le tissu de la mode américaine ne pouvaient pas non plus se permettre de concourir sur la plate-forme du tapis rouge du Met, ce qui montre combien de travail doit être fait, et est fait sur le plan financier grâce à James et ses 15 pour cent Pledge, le Black in Fashion Council et d’autres nouvelles initiatives.

Pour les visiteurs qui savent comment et où regarder, cependant, il y a de l’espoir dans l’exposition dans la façon dont le nouveau lexique américain de la mode est défini par de jeunes créateurs comme Tremaine Emory, dont la veste et le jean à fleurs Denim Tears abordent le difficile héritage des Noirs. dans la filière coton ; Le haut et le jean en jersey à découpes post-genre de Telfar Clemens et les robes à maillons de chaîne botaniques Dauphinette d’Olivia Cheng reflètent l’urgence de la durabilité. (Sur Instagram, Cheng a photoshopé ses bijoux floraux de manière ludique sur la robe Balenciaga de Rihanna, “juste pour le plaisir.”)

Les pièces Dauphinette de la designer Olivia Cheng incluses dans “In America: A Lexicon of Fashion”. Courtoisie

Peut-être que le Costume Institute achètera un jour les articles de ces créateurs pour sa collection permanente, et ce seront eux qui accueilleront les tables des futurs Met Galas.

Il y a aussi des juxtapositions amusantes dans l’exposition – y compris la sensuelle robe noire «Vertebrae» de 2006 du couturier américain Ralph Rucci en face d’un uniforme fonctionnel de la collaboration de Heron Preston en 2016 avec le département de l’assainissement de New York. Haut-bas à quelques mètres de distance.

“C’est une expérience hors du corps”, a déclaré Preston lors d’une visite guidée. Sur le tapis rouge lundi soir, il portait Tom Ford – et est arrivé avec Tom Ford, qui a également habillé les designers Christopher John Rogers et LaQuan Smith. (Preston, Smith, James et Abrima Erwiah étaient assis à la table de Ford.)

Yeohlee Teng a présenté ses œuvres dans plusieurs expositions du Costume Institute, remontant aux années 1990, et recevra l’hommage du conseil d’administration du CFDA lors des prix 2021. Son manteau noué sur le devant en alpaga à rayures ombrées est exposé sous le mot « Refuge ».

« Une grande partie de ce que je fais a à voir avec un abri », a-t-elle déclaré, réfléchissant au mot. « Ma nouvelle collection printemps 2022 s’appelle « Extinction », et elle est également très appropriée. Vous devez penser au moment où vous devez partir. Parfois, la seule chose que vous devez abriter est ce qui est sur votre dos. (Étonnamment résonnant en cette ère de crises de réfugiés, causées par les conflits mondiaux et le changement climatique.)

Illustrant davantage le nombre de connexions à établir, le designer Aaron Potts, dont le manteau est exposé près de chez Yeohlee, s’est précipité vers le designer lundi pour lui serrer la main et prendre une photo avec l’un de ses héros.

“Ce ne sont généralement que les créateurs classiques et les chouchous comme Marc Jacobs et Isaac Mizrahi”, a-t-il déclaré à propos des expositions du Costume Institute. “Voir autant de gens qui font du streetwear, de jeunes créateurs, des Noirs et des femmes, il est grand temps”, a déclaré Potts, qui conçoit A Potts dans son salon de Brooklyn, NY.

Sa tunique et son écharpe en laine brossée à carreaux verts cocooning de l’automne 2021 ont été créées pendant la pandémie et sont affichées sous le mot “chaleur”.

“J’espère que cela va tenir”, a-t-il déclaré à propos de l’intérêt de l’établissement pour des créateurs comme lui. « Ce que mes contemporains et moi pensons, c’est d’obtenir pendant que l’obtention est bonne. Enracinez-vous vraiment car il n’y aura pas toujours cette gentillesse. Ce n’est pas une entreprise aimable.

Une pièce de la collection Potts automne 2021 incluse dans l’exposition. Avec l’aimable autorisation d’Apotts