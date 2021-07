Met La police émet un avertissement de menace terroriste avant la finale de l’Euro 2020 – “Une attaque est probable” | Royaume-Uni | Nouvelles

La menace d’une attaque terroriste dans la capitale britannique est “substantielle” ce week-end, la police du Met travaillant avec d’autres agences pour assurer la sécurité des fans. La police de Londres a exhorté les fans de football à “rester vigilants”, en particulier lors de la finale de l’Euro dimanche au stade de Wembley, lorsque l’Angleterre affrontera l’Italie. La commissaire adjointe adjointe Laurence Taylor a déclaré: «Le Met planifie l’Euro 2020 depuis un certain temps, en collaboration avec des partenaires clés de l’Union des associations européennes de football, de la Football Association, du bureau du maire et avec des partenaires de police de la police antiterroriste, britannique La police des transports et la police de la ville de Londres pour assurer la sécurité des personnes et des fans, prévenir le crime et le désordre et réagir efficacement à tout incident.

« Je dois également vous rappeler que la menace terroriste reste ‘substantielle’.

“Cela signifie qu’une attaque est probable et je demande au public de jouer son rôle en faveur de la sécurité en restant vigilant et en signalant toute activité ou comportement suspect aux stewards, au personnel de sécurité ou aux policiers.

“En cas d’urgence, composez toujours le 999.”

Il existe cinq niveaux de menace terroriste au Royaume-Uni.

En plus de cela, plusieurs milliers de personnes devraient affluer dans les pubs de la capitale pour regarder le match sur grand écran.

On estime que le stade de Wembley aura une capacité accrue pouvant atteindre 65 000 fans, il s’agit de la capacité la plus élevée d’un terrain de football britannique depuis le déclenchement de la pandémie de coronavirus.

Le commissaire adjoint adjoint a ajouté : « Le Met est très expérimenté dans la surveillance des grands matches de football à Wembley et est tout à fait prêt à répondre à la demande du match final de l’Euro.

«Le Met a mis en place une opération de police considérablement améliorée et s’adaptera si nécessaire au nombre accru de fans appréciant le match.

“Nous continuerons à déployer un grand nombre d’officiers et d’unités spécialisées pour prévenir le crime et le désordre et répondre à tout incident dans tout Londres.

«Nous voulons que les gens puissent profiter de la finale de l’Euro 2020 en toute sécurité, se comporter de manière responsable et tenir compte de la sécurité et du bien-être des autres.

« Londres reste toujours dans une crise de santé publique.

« Il y a des directives gouvernementales en place et nous demandons aux gens de les suivre et de rester socialement à distance.

“Nous appliquerons la législation de manière proportionnelle et appropriée et nous engagerons avec les foules.

“Mais j’exhorte les gens à ne pas se rassembler en grand nombre.

“Si vous n’avez pas de billet pour les matchs ou la fan zone ou une réservation officielle pour un pub, un bar ou un club, mon message est clair, s’il vous plaît ne venez pas à Londres, vous pourriez finir par manquer le match.

« De nombreux pubs et bars à travers Londres diffusent les matchs et attirent un grand nombre de fans.

“Les agents de licence du Met se sont rendus dans ces lieux pour discuter avec le personnel de la façon dont ils peuvent assurer la sécurité de leurs clients et faire face aux risques résultant de troubles et de comportements antisociaux, ainsi que d’aider les personnes vulnérables à rentrer chez elles en toute sécurité.”