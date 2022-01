Met Office émet des avertissements météorologiques jaunes en tant que «averses de neige fréquentes» pour battre le Royaume-Uni DEMAIN | Météo | Des nouvelles

Il a émis des avertissements jaunes de neige et de glace, et de vent. Les avertissements de neige et de glace devraient affecter les régions d’Écosse, y compris Grampian; Highlands et Eilean Siar; Central, Tayside et Fife. Il a averti: « Des averses de neige fréquentes et des étendues glacées sont attendues mardi, entraînant des perturbations des déplacements, en particulier pour les itinéraires plus élevés. »

Le prévisionniste a également émis un avertissement jaune de vent, qui affectera Orkney & Shetland et Grampian.

Le vent pouvait atteindre jusqu’à 80 mph à certains endroits, entraînant des conditions difficiles.

Il a déclaré: « Une zone de vents forts du nord ou du nord-ouest devrait se renforcer mardi matin, apportant des rafales de 60 à 70 mph dans les régions côtières exposées du nord de l’Écosse.

« Une brève période de rafales de 75 à 80 mph est possible pour les Orcades et Caithness vers l’heure du déjeuner mardi.

« Les vents faibliront ensuite progressivement du nord-ouest en fin d’après-midi et dans la soirée.

« Les vents forts entraîneront également des averses hivernales fréquentes dans ces zones et, bien que les accumulations soient probablement faibles, les averses aggraveront les conditions difficiles. »

Le Met Office a déclaré que les conditions météorologiques extrêmes, qui devraient frapper le Royaume-Uni demain, pourraient perturber les voyages.

Il a déclaré que les zones touchées par le vent peuvent s’attendre à « quelques retards dans le transport routier, aérien et par ferry »; « retards pour les véhicules à parois hautes sur les routes et les ponts exposés » et « quelques pertes d’électricité et d’autres services à court terme ».

Il a ajouté que « les routes côtières, les fronts de mer et les communautés côtières seront affectés par les embruns et/ou les grosses vagues, et il existe un risque d’inondation côtière à certains endroits ».

Le Met Office a déclaré que jusqu’à 10-15 cm de neige sont possibles dans les zones plus élevées.

Il a déclaré: « Les averses, accompagnées de vents forts, deviendront de plus en plus fréquentes et hivernales jusqu’à mardi à tous les niveaux, avant de s’éteindre mercredi matin.

« En dessous de 100 m, les accumulations sont plus susceptibles d’être temporaires et de neige fondante.

« Au-dessus de 200 m, 2 à 5 cm sont probables dans des endroits avec 10 à 15 cm possibles sur les routes plus élevées.

« Des tronçons glacés sont également attendus associés à ces averses, en particulier lorsqu’elles tombent sous forme de grésil à de faibles niveaux.

« En combinaison avec des vents soufflant en rafales de 50 à 60 mph parfois, des conditions de blizzard temporaires et une certaine dérive de neige sur les routes de niveau plus élevé sont probables. »