Met Office émet un avertissement jaune alors que le Royaume-Uni sera battu par de « fortes pluies » cet APRÈS-MIDI | Météo | Des nouvelles

Le Met Office a prévu « des inondations localisées et des perturbations des déplacements » dans le comté de Down et Armagh en Irlande du Nord.

Jusqu’à 60 mm de pluie seront observés dans certaines régions.

Les inondations pourraient affecter les maisons et les entreprises, a déclaré le Met Office.

Les services de bus et de train sont susceptibles d’être affectés, ce qui entraînera des temps de trajet plus longs.

Les déplacements en voiture seront également affectés en raison des embruns sur les routes.

Les conditions météorologiques extrêmes devraient commencer cet après-midi et se poursuivre pendant la nuit.

Le Met Office a déclaré: « Des pluies persistantes et parfois fortes se développeront dans la zone d’avertissement le jour de Noël après-midi, et dureront pour le reste de la journée.

« La pluie deviendra intermittente pendant la nuit, mais quelques fortes averses pourraient continuer à affecter la région jusqu’au lendemain de Noël matin.

« Des accumulations de 25 à 40 mm sont probables, et jusqu’à 60 mm à quelques endroits.

« Compte tenu des pluies récentes, cela peut entraîner des inondations localisées. »