Met Office émet un avertissement météorologique: Deux jours de fortes pluies et d’inondations prévues à partir d’AUJOURD’HUI | Météo | Nouvelles

Certaines parties de la Grande-Bretagne devraient être battues par de fortes pluies. Le Met Office a émis deux avertissements météorologiques jaunes pour le dimanche 11 juillet et le lundi 12 juillet. Des inquiétudes ont été exprimées quant au fait que de fortes pluies pourraient perturber les déplacements dans les zones touchées.

De fortes averses lentes devraient perturber les déplacements.

Les embruns et les inondations sur les routes allongeront probablement les temps de trajet.

Le prévisionniste national prévoit également que les services de bus et de train seront affectés.

L’avertissement météorologique d’aujourd’hui affectera certaines parties du nord de l’Écosse.

Le Met Office a émis un autre avertissement jaune pour le 12 juillet.

Les prévisions montrent que de fortes pluies auront un impact sur une grande partie du sud et de l’est de l’Angleterre.

Il y a une petite chance que certaines communautés soient coupées par des routes inondées et il y a une légère chance de coupures de courant et de perte d’autres services pour certaines maisons et entreprises.

Un avertissement météorologique «jaune» alerte le public qu’il peut avoir besoin de planifier à l’avance et d’envisager d’éventuels retards de voyage, ou que leurs activités quotidiennes pourraient être perturbées.

Lorsqu’un avertissement jaune est émis, cela indique que le Met Office surveille l’évolution de la situation météorologique.

Si votre région est touchée, vous devez garder un œil sur les dernières prévisions et être conscient que le temps peut changer ou se dégrader, entraînant une perturbation de vos plans dans les prochains jours.