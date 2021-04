Met Office et Microsoft veulent faire un ordinateur pour connaître la météo

22/04/2021 à 9h34 CEST

SPORT.es

Met Office travaille avec Microsoft pour créer un Supercalculateur de prévisions météorologiques au Royaume-Uni. Ils disent que cela fournira des prévisions météorologiques plus précises et une meilleure compréhension du changement climatique. Le gouvernement britannique a déclaré en février 2020 qu’il investirait 1,2 milliard de livres sterling dans le projet.

Devrait être l’un des 25 meilleurs supercalculateurs au monde lors de sa mise en service à l’été 2022. Microsoft prévoit de le mettre à jour au cours de la prochaine décennie à mesure que l’informatique s’améliorera. «Ce partenariat est un investissement public impressionnant dans les sciences fondamentales et appliquées du temps et du climat», a déclaré Morgan O’Neill, professeur adjoint à l’Université de Stanford, indépendant du projet.

“Un investissement aussi important dans un système de prévision météorologique et climatique de pointe par le Royaume-Uni est une excellente nouvelle à l’échelle mondiale, et j’attends avec impatience les percées scientifiques qui suivront.” Le Met Office a déclaré que la technologie augmenterait votre compréhension de la météo et permettra aux gens mieux planifier les activités, se préparer aux intempéries du temps et mieux comprendre le changement climatique.