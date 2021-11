Met Police a traité le petit ami de la victime de Stephen Port différemment « parce qu’il est gay »

Le partenaire de la victime de Stephen Port, Daniel Whitworth, a déclaré qu’il se sentait « poussé » par les enquêteurs (Photo: PA)

Le partenaire de la plus jeune victime du tueur en série Stephen Port a déclaré qu’il s’était senti « poussé » par la police enquêtant sur sa mort parce qu’il s’agissait d’un couple homosexuel non marié.

Ricky Waumsley a déclaré à l’enquête sur la mort de Daniel Whitworth qu’il se sentait exclu par les détectives et qu’il n’avait pas été autorisé à voir une apparente note de suicide laissée par le jeune chef avant l’année suivant sa mort.

Il a déclaré lundi aux jurés de l’hôtel de ville de Barking: » S’il s’agissait d’un couple hétéro, je n’aurais pas été expulsé autant qu’à l’époque.

«Ils m’ont renvoyé de toutes les manières. Je crois, et je le maintiens, que c’était parce que nous étions un couple homosexuel non marié.

Port, aujourd’hui âgé de 46 ans, a été condamné à une peine d’emprisonnement à perpétuité en 2016 après avoir été reconnu coupable du meurtre de l’étudiant en mode Anthony Walgate, 23 ans, Gabriel Kovari, 22 ans, M. Whitworth, 21 ans, et la dernière victime Jack Taylor, 25 ans, entre juin 2014 et septembre 2015 .

Des enquêtes sur la mort des hommes sont maintenant en cours pour déterminer si des vies auraient pu être sauvées si la police avait agi différemment.

Le corps de M. Whitworth a été découvert à Barking, dans l’est de Londres, le 20 septembre 2014, après avoir reçu une overdose mortelle de GHB par Port.

Le tueur a laissé une fausse note de suicide sur le corps de M. Whitworth, affirmant qu’il s’était suicidé après avoir accidentellement tué M. Kovari.

M. Waumsley a déclaré que la police aurait dû vérifier plus attentivement l’écriture manuscrite sur la note, plutôt que de simplement demander aux parents en deuil de M. Whitworth.

Le corps de M. Whitworth a été découvert à Barking, dans l’est de Londres, le 20 septembre 2014 (Photo: PA)



Ricky Waumsley photographié arrivant à l’hôtel de ville de Barking (Photo: PA)



Port purge une peine à perpétuité (Photo: PA)

L’enquête a appris qu’ils refusaient de lui montrer la note dans les jours qui ont suivi la mort du jeune chef.

Il a déclaré: « J’étais vraiment en colère parce qu’il était mon partenaire depuis quatre ans et je voulais voir ce qu’il avait à dire par lui-même. »

Le 30 septembre 2014, M. Waumsley a visité le site où M. Whitworth a été retrouvé, avec le père de son partenaire, Adam, et sa belle-mère, Amanda, qui n’étaient pas mariés à l’époque.

Les agents ont emmené Adam et Amanda pour discuter de l’enquête en privé sans M. Waumsley, ce qui, selon lui, « m’a vraiment énervé et m’a fait me sentir expulsé par la police ».

Ce n’est que l’année suivante, lors de la première enquête sur la mort de M. Whitworth, que M. Waumsley a vu la note pour la première fois et a déclaré qu’elle était « vraiment impersonnelle », ne mentionnait aucun membre de la famille et il ne pouvait pas être sûr que c’était l’écriture de son partenaire.

Anthony Walgate, première victime du meurtre de Port (Photo: PA)



Gabriel Kovari (Photo : PA)



Photo à distribuer émise par la police métropolitaine de la « note de suicide » écrite par Port (Photo: PA)

Au cours de l’enquête de 2015, il est également apparu que les agents n’avaient pas effectué de test ADN sur le drap de lit sur lequel M. Whitworth avait été trouvé, ni sur la bouteille de drogue découverte avec son corps.

Il y avait aussi des ecchymoses sur sa poitrine qui suggéraient une manipulation manuelle, mais cela n’avait pas fait l’objet d’une enquête, et la police n’avait pas réussi à retrouver l’homme mentionné dans la fausse note de suicide comme « le gars avec qui j’étais la nuit dernière ».

Il a déclaré à la police que M. Whitworth n’avait jamais consommé de drogue à part fumer un joint à Amsterdam et qu’il n’avait jamais entendu parler de la drogue GHB avant la mort de son petit ami.

Mais lorsque la belle-mère de M. Whitworth a demandé aux agents quelle était la drogue, ils lui avaient dit de demander à M. Waumsley « parce qu’il devrait le savoir ».

Les jurés ont lu une partie d’une déclaration de témoin qu’il a donnée au chien de garde de la police en 2017, puis a appelé la Commission indépendante d’examen des plaintes contre la police, qui a déclaré: » Je ne comprenais pas comment ils pouvaient simplement balayer sa question et dire qu’un homosexuel typique serait connaître les drogues comme ça.

Plus de nouvelles



Les enquêtes ont ensuite été entendues par l’inspecteur-détective par intérim Schamberger, qui a déclaré que son équipe avait été débordée lorsqu’on lui a demandé de superviser l’enquête sur Whitworth, mais qu’il n’avait pas la possibilité de refuser car tous ses collègues étaient dans le même bateau.

Il a déclaré que « le système était surchargé » et qu’il traiterait « le plus gros incendie en premier » dans les tâches qui lui étaient attribuées, en fonction des agents qui viendraient le voir pour soulever des problèmes avec les cas.

M. Schamberger a assisté à l’autopsie spéciale effectuée sur le corps de M. Whitworth le 23 septembre 2014, avec le sergent-détective par intérim Stuart Denley.

Dans les notes suivant la procédure, M. Denley a fait référence à des ecchymoses trouvées sur les aisselles de M. Whitworth qui, selon le pathologiste, pourraient correspondre au fait d’avoir été transporté ou déplacé avant ou après la mort.

Mais l’officier a plutôt avancé l’idée que les marques auraient pu se produire lors de relations sexuelles brutales et a affirmé à tort que M. Whitworth » menait clairement une double vie dont son partenaire ne savait rien « .

Quatrième victime Jack Taylor (Photo: PA)

Le pathologiste a « fortement recommandé » que les agents fassent examiner le drap sur lequel M. Whitworth a été trouvé, mais ils ne l’ont pas fait.

M. Schamberger a clos les enquêtes sur la mort de M. Kovari et de M. Whitworth en janvier 2015, bien qu’il ait admis devant le jury qu’un « nombre important de questions sans réponse » restait à ce stade.

L’avocat des enquêtes, Andrew O’Connor QC, lui a demandé: « Est-ce que, en fait, que s’est-il passé ici, que vous étiez un homme occupé à la tête d’une équipe occupée, et en ce qui vous concerne, vous et votre équipe, il s’agissait d’une affaire concernant deux jeunes homosexuels? hommes engagés dans le chemsex, vous considériez qu’ils couraient tous les risques associés au chemsex et qu’en fin de compte, vous avez simplement accepté ce que disait la note et n’avez pas approfondi l’affaire ? »

Il a répondu: «Je suis d’accord avec la partie sur l’équipe occupée. En termes d’acceptation de ce qui s’est passé et de fermeture à cause de cela, je ne l’accepte pas.

Mais il a reconnu qu’il avait commis une erreur « terrible » en ne réalisant pas que M. Waumsley avait fait une déclaration disant que M. Whitworth était chez lui le 27 août et qu’il n’avait donc rien à voir avec la mort de M. Kovari.

Plus: Nouvelles de la criminalité



Il a également admis qu’il avait précipité le rapport de clôture de l’enquête sur la mort de M. Whitworth, en utilisant celui de M. Kovari comme modèle et en laissant le mauvais nom à un moment donné.

Il a dit à tort qu’aucune blessure n’avait été trouvée sur son corps et qu’un journal avait été saisi pour comparer l’écriture manuscrite avec la note.

Se demandant pourquoi M. Schamberger n’a pas rouvert les enquêtes après que l’enquête de 2015 sur la mort de M. Whitworth a rendu un verdict ouvert, M. O’Connor lui a demandé : d’autres homosexuels, cela ne valait pas la peine d’enquêter correctement ? »

M. Schamberger a répondu : « Absolument pas.

Les enquêtes continuent.

Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();