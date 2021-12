Méta à compétence 1 cr petites entreprises en 3 ans; ouvre un nouveau bureau pour abriter la plus grande équipe en Inde

Meta a déclaré que le bureau abritera sa plus grande équipe en Inde et sera également le premier bureau autonome de la société en Asie.

Compétences, travail, talent pour les MPME : Meta, anciennement Facebook, a annoncé mercredi qu’il formerait et formerait 1 crore de petites entreprises et 2,5 lakh de créateurs au cours des trois prochaines années. L’annonce a été faite en marge de l’ouverture de son nouveau bureau à Gurugram qui se concentrerait sur la formation et la qualification des promoteurs de petites entreprises, des créateurs et des communautés locales pour « leur permettre à la fois d’alimenter et de tirer parti de la transformation numérique en cours dans le pays », une entreprise dit la déclaration. Meta a déclaré que le bureau abritera sa plus grande équipe en Inde et sera également le premier bureau autonome de la société en Asie.

Le nouveau bureau a été inauguré par Rajeev Chandrasekhar, ministre d’État chargé du ministère de l’Électronique et des technologies de l’information et du ministère du Développement des compétences et de l’Entrepreneuriat.

« Nous voyons ce bureau comme une opportunité pour nous de construire un espace qui abritera notre plus grande équipe au pays. Le bureau sera ouvert à tous ceux qui conduisent le changement – ​​qu’il s’agisse de créateurs, de propriétaires de petites entreprises, d’entrepreneurs, d’artistes ou de dirigeants communautaires. Les espaces ici verront des efforts dirigés et déterminés de Meta pour alimenter leurs poursuites, leurs idées et leur ambition. C’est pourquoi nous embrassons l’objectif ambitieux de former 1 crore de petites entreprises et 2 50 000 créateurs », a déclaré Ajit Mohan, vice-président et directeur général de Facebook India (Meta).

Le nouveau centre, a déclaré Meta, montrera également « l’impact des nouvelles technologies sur l’écosystème numérique » du pays et disposera d’un espace distinct pour démontrer comment des technologies telles que la réalité augmentée et la réalité virtuelle peuvent aider des secteurs tels que l’apprentissage et l’éducation, le commerce , et les soins de santé. Le centre contribuera également à faciliter les programmes d’impact communautaire autour de questions importantes telles que la formation à la sécurité pour les femmes et les enfants, selon l’entreprise.

« J’espère que des initiatives comme C-FINE, où la technologie est positionnée pour alimenter l’entrepreneuriat et l’innovation, et autonomiser les jeunes de tout le pays, réaliser leurs rêves et créer une masse critique, une taille et une échelle. C’est exactement ce que devrait être la puissance d’Internet et de la technologie », a déclaré Chandrasekhar.

En novembre 2021, Meta avait lancé deux nouvelles ressources pour les petites entreprises : Grow Your Business Hub et Grow Your Business Playbook. Le Hub s’adressait aux entreprises pour trouver des informations, des outils et des ressources pertinents adaptés à leurs objectifs commerciaux et mappés au parcours de croissance de l’entreprise, a déclaré la société. L’année dernière, il avait annoncé une subvention de Rs 32 crore pour plus de 3 000 petites entreprises à Delhi, Gurugram, Mumbai, Hyderabad et Bengaluru. En août de cette année, Meta avait lancé une initiative de prêts aux petites entreprises pour les petites entreprises du pays qui font de la publicité sur Facebook pour obtenir des crédits auprès de prêteurs tiers.

