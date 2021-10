Meta a toujours un problème avec Facebook

Le PDG de Facebook a pris la scène virtuelle jeudi pour confirmer une fuite récente. Certains ont déclaré que la société annoncerait une nouvelle image de marque lors de l’événement Connect, une décision que beaucoup anticipaient depuis un certain temps. Facebook a besoin d’un nouveau nom pour mieux décrire ce que fait l’entreprise et se dissocier de la toxicité de Facebook. Mark Zuckerberg a annoncé le changement de nom lors de la conférence de presse, révélant que le nom Meta était exact. Facebook s’appelle maintenant Meta, et Meta supervisera tout ce que Facebook fait, y compris Facebook, Messenger, WhatsApp, Instagram, Oculus, Portal et tout ce qui pourrait arriver.

Zuckerberg a insisté sur la vision massive du métaverse lors de l’événement et du blitz médiatique et sur l’effort incroyablement coûteux qui y est consacré. Mais le métavers est toujours quelque chose que les gens ne pourront expérimenter que plusieurs années plus tard. Et même s’il est formidable de voir Facebook prendre des mesures pour nettoyer sa marque, il n’en reste pas moins que Meta est toujours Facebook. Meta a encore un gros problème Facebook à résoudre.

Le nettoyage après la toxicité de Facebook

Zuckerberg a expliqué sa vision du métaverse et le changement de nom de Meta dans des interviews après Connect. Les récentes controverses sur Facebook ont ​​éclaté, le PDG affirmant qu’elles n’étaient pas la raison pour laquelle Facebook s’appelle désormais Meta.

Facebook est au centre d’un nouveau scandale massif qui révèle la propension de l’entreprise à promouvoir des contenus nuisibles et controversés sur Facebook et Instagram. Pas un mais deux dénonciateurs ont détaillé les décisions commerciales de Facebook qui ont favorisé la diffusion de contenu dangereux sur ses réseaux. Facebook a nié les allégations, mais ce n’est que la première phase de l’affaire.

Voici un extrait de l’interview de The Verge avec Zuckerberg :

[The Verge:] Vous avez dit que vous aviez commencé cela officiellement il y a environ six mois. Est-ce une réaction au bagage de marque et à la taxe sur la marque à laquelle vous faites parfois référence en interne que Facebook a, et vous voulez juste prendre vos distances par rapport à cela ? Ou est-ce vraiment plus juste pour l’avenir ? Je dois imaginer que c’est un mélange des deux. Zuckerberg : Nous avons commencé bien avant le cycle actuel [of bad news]. Je pense que le cycle actuel n’a clairement rien à voir avec cela. Même si je pense que certaines personnes pourraient vouloir faire ce lien, je pense que c’est en quelque sorte une chose ridicule. Au contraire, je pense que ce n’est pas l’environnement dans lequel vous voudriez introduire une nouvelle marque.

Mais ce n’est pas une chose ridicule de faire ce lien. Quiconque connaît les années troublées de Facebook depuis les élections de 2016 le sait. L’environnement n’est pas celui que vous souhaitez introduire une nouvelle marque. Mais c’est en même temps. Facebook, l’entreprise, doit se débarrasser du nom Facebook dès que possible.

Facebook, l’entreprise, a un nouveau nom qui va gérer Facebook, l’application : Meta. Source de l’image : Méta

Le changement de nom Meta va en profondeur

Ce n’est pas seulement la société Facebook qui reçoit le traitement Meta. Facebook va réviser toutes les marques associées aux produits physiques.

L’Oculus Quest devient la Meta Quest. L’application Oculus s’appellera l’application Meta Quest. De même, les appareils vidéo du portail Facebook seront appelés Meta Portal.

« Lorsque les gens achètent nos produits, nous voulons qu’ils comprennent clairement que tous ces appareils proviennent de Meta et évoluent jusqu’à notre vision métaverse », a déclaré le directeur technique de Meta Andrew Bosworth dans une annonce.

Mais cela ne s’applique pas au logiciel. L’application Facebook (sic), Messenger, WhatsApp et Instagram n’obtiendra pas de particule Meta devant elle. Là encore, vous n’achetez pas ces produits. Pas consciemment, en tout cas.

L’événement Connect complet est disponible sur ce lien, où vous pouvez explorer le nouveau site Web Meta.com.

Meta est toujours Facebook

Mais ne vous y trompez pas. Meta est toujours Facebook. Vous pouvez changer le nom à votre guise, mais c’est la même entreprise qui gère les mêmes réseaux sociaux. Ce sont les mêmes dirigeants qui président à ces algorithmes complexes qui favorisent prétendument le contenu toxique par rapport aux interactions sociales saines. C’est toujours la compagnie de Mark Zuckerberg au sommet, et Meta sert toujours au plaisir de Mark Zuckerberg.

Les soucis de confidentialité de Facebook ne disparaîtront pas simplement parce que Meta le gère maintenant. Meta n’obtiendra pas non plus un chèque en blanc en ce qui concerne l’environnement métaverse ou les produits Meta. Les clients auront toujours besoin de détails clairs sur la façon dont Meta prévoit de gérer toutes les données utilisateur qu’il collecte via les applications sociales et sur la manière dont ces données utilisateur joueront un rôle dans le métaverse souhaité par Meta. Cela inclut la résolution du problème de Facebook et la prévention de scandales similaires.

Cela ne veut pas dire que Facebook ne peut pas changer en tant que Meta. Ou que Zuckerberg ne devrait pas être en charge. Juste que Meta, tel qu’il est maintenant, est toujours Facebook. Et puisque Facebook a un sérieux problème d’image en ce moment, Meta a un sérieux problème Facebook.

N’oublions pas non plus que Facebook rapportera toujours la majeure partie de l’argent dont Meta a besoin pour créer un métaverse, espérons-le, propre. En d’autres termes, l’argent contaminé de Facebook gagné grâce à des contenus nuisibles que Facebook aurait pu empêcher paiera pour le métaverse. Et Facebook a déjà dépensé 10 milliards de dollars pour cet avenir.

Google a fait quelque chose de similaire il y a des années en créant Alphabet, le nouveau vaisseau mère qui régit tous les projets de Google. Mais Google n’a jamais eu à se soucier de sa marque principale. Google, malgré tous ses comportements scandaleux, est dans un bien meilleur endroit que Facebook.

Si les choses ne changent pas à l’intérieur de Meta, alors les lanceurs d’alerte Facebook seront simplement remplacés par des lanceurs d’alerte Meta.