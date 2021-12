Meta a volé une start-up prometteuse d’objectifs VR sous le nez de Valve

Meta aurait acquis ImageOptix, un fabricant de lentilles à cristaux liquides que le rival de VR Valve a poursuivi en justice plus tôt cette année. Le YouTuber VR Bradley Lynch, alias SadlyItsBradley, a rapporté que Valve avait investi des millions dans l’entreprise et lui avait accordé un prêt de 1 million de dollars, uniquement pour qu’un investisseur mystère se précipite et achète l’entreprise. Valve et ImageOptix ont ensuite réglé leur différend à l’amiable.

Il s’avère que cet investisseur mystère était Meta. Le blogueur VR Karl Guttag a découvert cette nouvelle, et Meta l’a confirmé plus tard.

ImageOptix s’est fait un nom en développant des écrans à lentilles à cristaux liquides, qui amélioreraient les lentilles en plastique du Meta Quest 2. Plus précisément, les « lentilles de phase Pancharatnam-Berry » de la société offriraient un poids plus léger, une optique pancake améliorée, et même correction automatique de l’astigmatisme.

Nous ne savons pas si ces objectifs pourraient se retrouver dans le Meta Quest Pro ou un casque ultérieur comme le Quest 3. Ce que nous savons, c’est que cet achat garantit simultanément que d’autres concurrents VR, comme Valve, ne peuvent pas profiter du mêmes lentilles. Et cette acquisition anticoncurrentielle s’inscrit dans une tendance Meta.

Valve, l’un des principaux concurrents d’Oculus, a déjà déposé des brevets pour les futurs casques de réalité virtuelle qui utilisent des objectifs similaires à ceux fabriqués par la société basée en Caroline du Nord. Valve a peut-être opté pour ImageOptix, mais on ne sait pas encore si le Valve Index 2 ou un casque Valve autonome sera en mesure de mettre en œuvre ces conceptions sans le démarrage qu’il a financé.

Que Meta ne se soucie que d’obtenir un accès exclusif à cette technologie ou qu’il achète intentionnellement ImageOptix pour contrecarrer Valve, des analystes du secteur comme Matthew Olson de The Information ont suggéré que cette acquisition pourrait faire l’objet d’un examen minutieux de la part des législateurs. Surtout à la lumière de la récente acquisition de 400 millions de dollars de Supernatural, sur laquelle la FTC enquête actuellement sur d’éventuelles violations des lois antitrust.

Les acquisitions précédentes de Meta dans l’espace VR, telles que Beat Games (Beat Saber) et BigBox VR (Population : One), n’ont pas reçu beaucoup d’attention en raison du montant limité d’argent impliqué. Et par rapport à Supernatural, l’acquisition d’ImageOptix a coûté beaucoup moins à Meta. Mais son impact sur les guerres des consoles VR en 2022 et au-delà pourrait être beaucoup plus important à long terme.

Valve n’est pas le seul développeur que cet achat pourrait nuire. Le PSVR 2 devrait arriver en 2022 avec un design léger et des objectifs 4K. Les objectifs ImageOptix pourraient aider Meta à combler cet écart. En partie à cause des récentes acquisitions de Meta, nous nous sommes récemment demandé si le PSVR 2 pouvait toujours rivaliser avec la plate-forme Quest.

