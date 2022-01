Meta abandonne son propre OS Oculus Quest au profit d’Android. Pour l’instant au moins

Depuis des années, Meta travaille dur sur son propre système d’exploitation, le PDG Mark Zuckerberg le citant régulièrement comme la voie à suivre pour l’entreprise alors qu’elle continue de se plonger dans l’espace AR et VR. Maintenant, selon un rapport de The Information, via Ars Technica, Meta a décidé qu’un système d’exploitation entièrement interne pour l’Oculus Quest 2 et les futures lunettes AR n’est pas en fait la meilleure voie à suivre.

Selon le rapport, Meta comptait « des centaines d’employés » travaillant sur le nouveau XROS, comme on l’appelait, mais il reviendra désormais à l’utilisation de systèmes d’exploitation existants – comme Android, qui fonctionne actuellement sur Meta Quest et Meta Quest 2 – pour alimenter tous les futurs casques comme l’Oculus Quest Pro. Ce système d’exploitation était en cours de développement pour ses futurs appareils XR, ce qui aurait fourni à Meta le moyen le plus efficace de prendre en charge ses prochains projets XR.

Bien que cela semble être un revers en surface, il y a plusieurs raisons pour lesquelles cela pourrait être un avantage pour Meta.

Le récent changement de marque de Facebook en Meta met en évidence l’importance pour l’entreprise de développer son propre système d’exploitation XR unifié – c’est le terme combiné pour la réalité augmentée, mixte et virtuelle – mais, étant donné la capacité d’Android à fonctionner sur n’importe quel type de matériel et sa nature open source , il n’est pas très surprenant de voir Meta s’en tenir à ce qui fonctionne déjà.

Étant donné qu’Android fonctionne déjà bien avec les chipsets Qualcomm – des chipsets qui alimentent à la fois les générations de casques Meta Quest et celles qui seront probablement à l’avenir – une grande partie du travail préparatoire a déjà été jetée par Qualcomm et Google et, par conséquent, coûte moins cher à Meta à court terme.

Mais compter sur d’autres sociétés pour continuer à prendre en charge le système d’exploitation qui s’exécute sur votre propre matériel peut être une décision risquée, comme nous l’avons vu sur de nombreux appareils dont la prise en charge a été abandonnée car les chipsets ne sont plus pris en charge sur une version plus récente d’Android.

Alternativement, un système d’exploitation entièrement développé en interne donnerait à Meta plus de contrôle sur le fonctionnement de ses produits, y compris la possibilité d’une expérience plus rationalisée et efficace puisque le système d’exploitation serait spécialement conçu pour XR. Cela pourrait également signifier une prise en charge plus longue de ces appareils, car tout est contrôlé en interne.

Nous avons fait un suivi avec Meta et avons été dirigés vers un Tweet envoyé cet après-midi par Gabriel Aul, vice-président de Reality Labs Engineering chez Meta.

Aul dit que Meta poursuit actuellement « plusieurs directions techniques », y compris « un système d’exploitation hautement spécialisé pour nos appareils ». Il est probable que le rapport initial faisait référence à un seul projet de système d’exploitation interne qui a été annulé et que d’autres projets ont pris les devants à sa place.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.