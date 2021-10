Meta acquiert l’application d’exercice VR populaire Supernatural, un signe des choses à venir

Vendredi, Meta (anciennement Facebook) a annoncé avoir acheté Within VR et son jeu d’exercices Supernatural, l’un des meilleurs jeux Oculus Quest 2 disponibles aujourd’hui. Supernatural restera un groupe indépendant à l’intérieur du parapluie Meta Reality Labs.

Supernatural a été l’un des premiers jeux VR à facturer un abonnement. Vous payez des frais élevés par mois en échange de nouveaux entraînements quotidiens et de musique sous licence. D’autres applications d’exercices de réalité virtuelle ont tendance à utiliser des bandes sonores électroniques originales avec des sons plus génériques, ce qui réduit les coûts ; mais le coaching en direct de Supernatural et la nouvelle musique populaire en ont fait une marque populaire – et l’acquisition d’aujourd’hui a assuré qu’elle restera exclusivement sur les plateformes Oculus.

« Notre partenariat avec Meta disposera de plus de ressources pour se développer et vous apporter encore plus de musique, des moyens plus créatifs de vous entraîner, plus de fonctionnalités et plus d’expériences sociales en réalité virtuelle », ont déclaré le PDG de Within, Chris Milk et la responsable du fitness, Leanne Pedante, dans un communiqué.

À l’heure actuelle, le meilleur atout de Meta est sa plate-forme Oculus VR, mais elle est assez spécialisée et ciblée vers les joueurs. Pour que le Metaverse réussisse, il a besoin d’expériences sociales plus traditionnelles qui peuvent être appréciées avec la réalité virtuelle ou la réalité augmentée et par les générations plus âgées et plus jeunes. Les cours d’exercices à distance semblent être conçus sur mesure pour attirer les personnes âgées vers une plate-forme inconnue.

Alors que le jeu Supernatural s’améliore pour la réalité virtuelle dans les années à venir, ne soyez pas surpris si Meta rend enfin ses instructeurs visibles sur ses lunettes AR. Et nous ne serons certainement pas surpris s’il continue d’acquérir des studios de jeux pour conserver les meilleurs jeux VR exclusifs sur le matériel Quest.

Meta s’est également récemment associé à Vertigo Games pour cinq futurs titres Oculus, dont certains se dérouleront dans des mondes Deep Silver IP comme Saints Row, Metro ou Dead Island. Et il travaille avec Rockstar sur un jeu Grand Theft Auto VR. Le Meta-verse acquiert des marques de jeux populaires, probablement dans le but d’intéresser davantage de joueurs grand public à essayer la VR.

Cette acquisition donne également accès à Meta à Within, qui est entré au rez-de-chaussée de la réalité virtuelle en 2014 et a filmé des dizaines de documentaires et d’expériences à 360º. Nous sommes curieux de savoir si Meta utilisera cette équipe pour essayer de pousser des événements Metaverse comme des concerts.

