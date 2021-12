Meta ajoute de nouveaux éléments interactifs aux jeux Facebook pour aider à renforcer l’engagement de la communauté

Alors que Facebook Gaming continue de croître, Meta cherche maintenant à faire passer ses éléments de jeu au niveau supérieur, avec divers nouveaux ajouts interactifs conçus pour aider les streamers et les fans de jeux à tirer encore plus parti de l’expérience.

Comme expliqué par Facebook Gaming :

« Aujourd’hui, nous sommes ravis d’annoncer nos premiers investissements dans Play Watch Connect : un nouveau cadre pour nous aider à offrir des expériences sociales plus immersives et engageantes qui créent une communauté autour des jeux sur Facebook. Les produits du nouveau framework Play Watch Connect relieront trois piliers ensemble – jouer à des jeux, regarder des vidéos de jeux et se connecter avec d’autres autour des jeux – pour créer des expériences plus riches entre les personnes sur notre plate-forme.

L’aspect principal ici est d’ajouter de la jouabilité dans les flux de jeu, de sorte que lorsque vous regardez un streamer, vous puissiez sauter dedans, en cliquant sur un bouton, et jouer au même jeu qu’eux à tout moment.

Vous avez une idée de la façon dont cela fonctionnera dans ce nouveau clip, présentant en avant-première le nouveau jeu « Pac Man Community » sur la plate-forme de jeu de Facebook, avec la possibilité de rejoindre un streamer pendant que vous regardez, sans avoir à télécharger un jeu et à attendre pour plonger. Le flux que vous regardiez passe ensuite en mode image dans l’image, afin que vous puissiez continuer à le regarder pendant que vous jouez.

Cela pourrait faciliter toutes les nouvelles opportunités interactives, et bien que les jeux doivent être assez légers pour permettre une jouabilité immédiate sans téléchargement, il est possible de les étendre davantage avec des jeux préchargés et d’autres options qui peuvent améliorer cette connexion immédiate.

C’est aussi un bon moyen pour Facebook de promouvoir de nouveaux jeux, en travaillant avec des streamers populaires pour présenter les derniers ajouts. Et avec des utilisateurs capables de se lancer facilement, cela pourrait amener beaucoup plus de personnes à jouer à ces jeux et à créer des communautés autour de celles-ci.

En plus de cela, Facebook ajoute également un nouvel élément « Facebook Interactives » :

« De nouvelles expériences superposées aux diffusions en direct. À l’avenir, ceux-ci pourraient inclure des questions-questionnaires, des sondages d’audience et même des jeux jouables en streaming. Les limites de ces expériences s’étendent jusqu’à la créativité de nos développeurs, et ne se limiteront pas nécessairement au jeu. »

Essentiellement, Facebook cherche à maximiser l’engagement de la communauté autour du jeu en invitant plus de participation, ce qui pourrait être un bon moyen de se connecter avec le secteur du jeu en pleine expansion, et d’aider Meta à maintenir la connexion avec un public plus jeune.

Et bien qu’il ne soit pas encore au niveau du géant du jeu Twitch, Facebook Gaming se développe, avec StreamLabs rapportant en octobre que Facebook Gaming a dépassé YouTube Gaming en termes d’heures regardées au troisième trimestre, la première fois que l’élément de jeu de Facebook a suscité plus d’intérêt que Youtube.

C’est particulièrement important si l’on considère l’influence culturelle du jeu en général et la nouvelle poussée de Meta pour reconquérir les jeunes utilisateurs.

Facebook n’est peut-être plus l’application sociale cool, avec TikTok prenant cette couronne, mais peut-être que, grâce à une expansion des jeux, cela pourrait fournir une autre voie de résonance, ce qui pourrait aider Facebook Gaming à se connecter encore plus avec un public plus jeune en 2022.

Attendez-vous à voir plus d’expérimentations comme celle-ci alors que Facebook cherche à doubler son succès.