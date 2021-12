Meta ajoute de nouveaux éléments sur le thème des vacances à Messenger, y compris des Soundmojis et des effets AR

Meta a ajouté de nouveaux éléments sur le thème des vacances à Messenger, notamment des effets AR saisonniers, de nouveaux Soundmojis pour aider à diffuser la joie de Noël et des ajouts amusants pour Messenger Kids.

Tout d’abord, il y a un nouvel effet AR, créé en partenariat avec l’influenceuse beauté Ashley Strong, qui ajoute « des étincelles et des flocons de neige brillants qui apparaissent de vos yeux lorsque vous clignez des yeux ».

« Avec cet effet, vous pouvez comme par magie geler l’écran – il suffit d’ouvrir la bouche pour qu’un souffle froid commence à apparaître et de geler l’écran. »

Pas tout à fait sûr si Noël ou Ice King de Game of Thrones, mais c’est une nouvelle fonctionnalité de toute façon.

Messenger a également de nouveaux effets de mots – maintenant, lorsque vous souhaitez aux gens un joyeux Noël, un joyeux Hanukkah et un joyeux Kwanzaa, vous pouvez également déclencher un flot d’emojis connexes sur l’écran pour donner à votre message un coup de pouce thématique supplémentaire.

Meta note également que vous pouvez « planifier des fêtes de fin d’année sérieusement éclairées » avec son nouveau thème de discussion du réveillon du Nouvel An pour les DM Messenger et Instagram, qui comprend également des effets de mots.

Je n’aime pas vraiment les tentatives de Meta de jargon cool dans leurs annonces, qui peuvent faire partie de son plan plus large pour renouer avec les jeunes. Mais oui, des soirées éclairées, via Messenger. Rock On.

Il existe également de nouveaux soundmojis, la tentative de Meta d’apporter une autre dimension unique à l’utilisation des emoji.

« Visitez votre barre d’expressions Messenger, sélectionnez l’icône du haut-parleur et trouvez les emojis du cadeau et de l’arbre de Noël pour une chanson de vacances surprise ! »

Alors que Meta profite également de l’occasion pour encourager davantage d’activités d’échange de fonds dans la messagerie, avec de nouveaux visuels de transfert de fonds thématiques lors de l’envoi d’argent dans l’application.

Plus les gens déplacent leur argent dans les applications de Meta, plus il sera facile pour Meta d’encourager ensuite l’activité de commerce électronique.

En plus de cela, Meta a également ajouté une gamme de nouveaux éléments de vacances à Messenger Kids, y compris une option pour discuter avec le Père Noël (avec les messages envoyés aux parents), de nouveaux jeux de vacances et des effets AR thématiques.

Je veux dire, c’est assez proche du fil si vous vouliez utiliser la fonction de chat du Père Noël comme moyen de savoir ce que votre enfant veut vraiment ce Noël, mais cela pourrait être une autre façon d’exciter les enfants à propos des vacances – ce qui semble toujours comme si c’était apparu bien trop tôt cette fois-ci.

Certains d’entre eux sont amusants et ajouteront un élément supplémentaire à vos messages de vacances, certains sont un peu meh – mais de toute façon, ils offrent plus d’options pour faciliter l’engagement et l’interaction via un message pour la saison.

Vous pouvez découvrir les nouvelles fonctionnalités de la dernière version de l’application Messenger.