Meta annonce des mises à jour de son processus de configuration de campagne publicitaire pour mieux s’aligner sur ses objectifs principaux

Il est un peu tard dans l’année pour d’importants changements de système, mais Meta s’est faufilé dans une autre mise à jour avant les vacances, avec l’annonce qu’il apportait de gros changements à ses listes d’objectifs publicitaires dans Ads Manager, afin de simplifier et de rationaliser le processus de mise en place de la campagne en mettant davantage l’accent sur les options et les outils les plus pertinents sur le plan pratique.

Comme expliqué par Meta :

« Afin de guider efficacement les annonceurs vers des configurations de campagne optimales, nous repensons l’expérience de sélection des objectifs lors de la création de nouvelles campagnes dans Ads Manager. Nous passons à un modèle d’expériences publicitaires axé sur les résultats (ODAX), où les annonceurs peuvent sélectionner les résultats commerciaux qu’ils ont conçus (par exemple, notoriété, trafic, engagement, prospects, promotion d’applications, ventes) et l’interface guidera les annonceurs vers la campagne la plus optimale chemins de configuration/création pour atteindre ce résultat.

Cela signifie que l’interface du gestionnaire de publicités subira une refonte, que vous pouvez voir dans les captures d’écran ci-dessous, avec le processus de configuration actuel à gauche et le nouveau système ODAX à droite :

La principale différence, comme vous le remarquerez, est la réduction des options d’objectifs de 11 à 6, et l’abandon des bannières « Conscience », « Considération » « Conversion », afin de clarifier ce que chaque objectif est réellement. est, et comment ils peuvent être utilisés dans vos promotions.

Ce qui a du sens. Ces segments sont plus alignés sur le jargon de l’industrie publicitaire, avec lequel votre propriétaire de PME habituel n’est probablement pas aussi familier, et en supprimant encore plus les options objectives, cela pourrait permettre aux nouveaux arrivants de générer plus facilement de meilleurs résultats, en affinant leurs options sur le des outils et des processus publicitaires qui fonctionneront le mieux pour leurs buts et objectifs.

Vous pouvez voir le changement d’alignement des objectifs dans ce graphique :

Meta indique que les changements, qui affecteront principalement les annonceurs qui utilisent des campagnes de conversions, de messages et de vues vidéo, seront progressivement déployés jusqu’en 2022, il n’y a donc pas de date fixe, en tant que telle, pour un basculement ou un changement, mais vous le verrez passer à un certain stade.

À l’heure actuelle, Meta alerte ceux qui utilisent son API publicitaire pour mettre à jour leurs processus en fonction du changement avant tout impact – donc si vous êtes un annonceur ordinaire, ce ne sera pas un changement majeur dans l’immédiat. Mais un changement est à venir, qui aura un impact sur votre processus de publicité Facebook et Instagram.

Cela pourrait être bien, avec un système de configuration d’annonces plus rationalisé et simplifié, aidant à mieux aligner vos campagnes avec votre objectif réel et souhaité. Mais cela pourrait aussi être limitant à certains égards.

Nous ne le saurons pas avant le lancement du nouveau système au cours de la nouvelle année.