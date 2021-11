Meta annonce la fermeture du système de reconnaissance faciale de Facebook

Meta dit qu’il fermera le système de reconnaissance faciale de longue date sur sa plate-forme sociale Facebook « dans les prochaines semaines », selon un article de blog de Jerome Pesenti, vice-président de l’intelligence artificielle chez Meta. De plus, la société supprimera plus d’un milliard de visages reconnus dans sa base de données, citant des préoccupations sociétales comme raison de cette décision et pour anticiper le contrôle réglementaire après une année tumultueuse pour la marque.

La fermeture de ce système supprimera la possibilité pour Facebook de marquer automatiquement les personnes sur les photos, ainsi que de créer des descriptions de texte alternatif des personnes sur les photos – une fonctionnalité utilisée pour aider les personnes aveugles et malvoyantes à mieux utiliser la plate-forme. Cependant, le système pourra toujours compter le nombre de personnes sur une photo et relayer cette information aux utilisateurs.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Les photos peuvent toujours être taguées manuellement avec les noms des personnes. De même, les descriptions de texte alternatif pour les images fonctionneront toujours tant que les photos sont correctement étiquetées manuellement.

Ce même système a été utilisé pour alerter les personnes lorsqu’elles étaient taguées sur des photos. En tant que telles, ces alertes ne seront plus disponibles une fois le système mis au lit.

Meta indique qu’une certaine reconnaissance faciale sera toujours utilisée dans certains cas pour vérifier l’identité, par exemple lorsqu’une personne est bloquée sur son compte Facebook, lorsque des services financiers sont utilisés ou lors du déverrouillage d’un appareil personnel.

Toute personne qui s’est déjà inscrite au système de reconnaissance faciale verra son modèle de reconnaissance faciale automatiquement supprimé au cours des prochaines semaines à mesure que le système sera arrêté. Les utilisateurs qui n’ont pas encore choisi d’utiliser le système de reconnaissance faciale de Facebook n’auront rien à faire.

Cela survient après que des changements radicaux ont été apportés à la société, qui a récemment été renommée de Facebook à Meta. Les changements incluent la suppression de l’obligation d’utiliser un compte Facebook pour les appareils Oculus et inaugurent ce qui semble être des changements importants dans la façon dont il traite la confidentialité des utilisateurs sur ses plateformes.

concentrer

Test de l’iPhone 13 d’Apple : fournir les mises à niveau qui comptent

Au départ, l’iPhone 13 n’est pas différent de son prédécesseur. Mais il a une tonne de changements sous le capot qui lui permettent de prendre de meilleures photos et d’offrir une bien meilleure autonomie de la batterie. Si vous utilisez un iPhone plus ancien et que vous souhaitez effectuer une mise à niveau, c’est le choix évident.