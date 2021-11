Meta condamné à vendre Giphy par le régulateur britannique

Le régulateur britannique de la concurrence a officiellement décidé que l’acquisition de Giphy par la société mère de Facebook, Meta, devrait être annulée, un an et demi après que le géant des médias sociaux a annoncé pour la première fois qu’il achetait le site Web populaire de création et de partage de GIF. Dans un communiqué de presse, l’Autorité de la concurrence et des marchés (CMA) a déclaré qu’elle avait pris sa décision après que son enquête eut révélé qu’une acquisition pourrait nuire à la concurrence entre les plateformes de médias sociaux, et que ses préoccupations « ne peuvent être résolues que par Facebook vendant Giphy dans son l’intégralité à un acheteur agréé.

La CMA a déclaré que l’acquisition pourrait être utilisée pour refuser ou limiter l’accès d’autres plateformes aux GIF Giphy et générer plus de trafic vers Facebook, WhatsApp et Instagram. Il a également soulevé des inquiétudes quant au fait qu’il pourrait être utilisé pour exiger d’autres plates-formes qu’elles fournissent davantage de données pour accéder aux GIF. Enfin, la CMA estime également que les services publicitaires de Giphy auraient pu concurrencer ceux de Meta, mais que ceux-ci ont été fermés à la suite de la fusion.

« En obligeant Facebook à vendre Giphy, nous protégeons des millions d’utilisateurs des réseaux sociaux »

« Le rapprochement entre Facebook et Giphy a déjà éliminé un challenger potentiel sur le marché de la publicité display », a déclaré le président du groupe d’enquête indépendant Stuart McIntosh dans un communiqué, faisant référence à Meta. « Sans action, cela permettra également à Facebook d’accroître encore plus son pouvoir de marché significatif dans les médias sociaux, en contrôlant l’accès des concurrents aux GIF Giphy. »

« En obligeant Facebook à vendre Giphy, nous protégeons des millions d’utilisateurs de médias sociaux et promouvons la concurrence et l’innovation dans la publicité numérique », a déclaré McInosh.

Ce serait la première fois que la CMA tenterait de dénouer une acquisition réalisée par un géant de la technologie, a précédemment rapporté le Financial Times. Bien que Meta puisse faire appel de la décision, la décision du régulateur britannique crée un précédent notable pour les futurs grands achats technologiques.

Bien qu’innovatrice, la décision de la CMA n’est pas une surprise totale après que son rapport de conclusions préliminaires d’août ait déclaré que l’accord devrait être dénoué.

Nous avons demandé à #Facebook de vendre Giphy après avoir découvert que le rachat pourrait réduire la concurrence entre les plateformes de médias sociaux et augmenter le pouvoir de marché déjà important de Facebook. pic.twitter.com/yRaPxMR43z – Autorité de la concurrence et des marchés (@CMAgovUK) 30 novembre 2021

Répondant à la décision, le directeur de la communication politique de Meta pour l’UE, Robin Koch, a déclaré que la société envisageait toutes ses options, y compris l’appel. « Les consommateurs et Giphy se portent mieux avec le soutien de notre infrastructure, de nos talents et de nos ressources », a déclaré Koch dans un communiqué à The Verge. « Ensemble, Meta et Giphy amélioreraient le produit de Giphy pour les millions de personnes, entreprises, développeurs et partenaires API au Royaume-Uni et dans le monde qui utilisent Giphy chaque jour, offrant ainsi plus de choix à tout le monde. »

Meta a également contesté les préoccupations de la CMA en matière de concurrence et a suggéré qu’il n’y avait aucune chance que l’activité publicitaire de Giphy devienne un concurrent viable. En réponse à l’enquête du régulateur, la société a fait valoir que Giphy n’avait « pas d’audience significative en elle-même » et lorsqu’elle a annoncé l’acquisition, Meta a déclaré qu’elle fournissait 50 % de tout le trafic de Giphy. Il a également déclaré que « les développeurs et les partenaires API continueront d’avoir le même accès aux API de Giphy ».

Répondant aux conclusions provisoires de la CMA, Meta a fait valoir que le régulateur « envoyait un message effrayant aux entrepreneurs en démarrage : ne créez pas de nouvelles entreprises car vous ne pourrez pas les vendre ».

Bien que Meta se soit engagé à travailler avec la CMA dans le cadre de son enquête, le régulateur a récemment infligé une amende de 50 millions de livres sterling (70 millions de dollars) à la société pour ne pas avoir respecté les termes de son ordonnance d’exécution initiale. Le régulateur a déclaré que Meta « refusait consciemment de communiquer toutes les informations requises » sur sa conformité avec l’ordonnance.

Giphy avait levé 150 millions de dollars de financement depuis sa fondation, mais il n’avait pas encore réalisé de bénéfices avant son acquisition et aurait été à court d’argent. Son prix de vente à Meta aurait été de 400 millions de dollars, ce qui était inférieur à l’évaluation précédente qui lui avait été donnée par les investisseurs, et un signe de ses difficultés financières. Alors que l’enquête de la CMA est en cours, plus de 100 employés de Giphy n’ont pas été en mesure de devenir des employés à part entière de Meta, bien que Meta aurait payé les factures de l’entreprise pour qu’elle continue de fonctionner.

L’enquête de la CMA fait partie d’une vague plus large d’examen minutieux des acquisitions technologiques au cours des dernières années, et contraste fortement avec le moment où Meta a pu acheter des start-up comme Instagram, WhatsApp et Oculus avec relativement peu de défis. De nombreux régulateurs, dont l’UE, ont ouvert des enquêtes sur l’acquisition par Meta de Kustomer, une plateforme de services clients pour les entreprises. Pendant ce temps, la CMA a également soulevé des objections à l’achat par Nvidia d’une puce conçue par Arm, une autre acquisition qui a suscité de nombreux contrôles antitrust de la part des régulateurs du monde entier.

Mise à jour le 30 novembre à 5h35 HE : Mis à jour avec la déclaration de Meta.