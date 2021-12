Meta décrit l’évolution des mesures de sécurité dans la messagerie alors qu’il cherche à apaiser les craintes concernant l’expansion du cryptage E2E

Au milieu des inquiétudes croissantes concernant la décision de Meta de déployer le cryptage de bout en bout par défaut sur toutes ses applications de messagerie, la responsable mondiale de la sécurité de Meta, Antigone Davis, a aujourd’hui cherché à rassurer Meta sur les risques et les dangers. qu’une telle protection peut poser, et qu’elle intègre des garanties dans ses processus pour se protéger contre une éventuelle utilisation abusive.

Bien que les mesures décrites ne répondent pas exactement à tous les problèmes soulevés par les analystes et les groupes de sécurité du monde entier.

Pour récapituler rapidement, en 2019, Facebook a annoncé son intention de fusionner les fonctionnalités de messagerie de Messenger, Instagram et WhatsApp, ce qui fournirait ensuite aux utilisateurs une boîte de réception universelle, avec tous vos fils de discussion de chaque application accessibles sur l’une ou l’autre plate-forme.

L’idée est que cela simplifiera les connexions croisées, tout en ouvrant la porte à plus d’opportunités pour les marques de se connecter avec les utilisateurs dans l’outil de messagerie de leur choix – mais cela signifie aussi, intrinsèquement, que la méthode de protection des données pour ses outils de messagerie doit atteindre le niveau de WhatsApp, sa plate-forme de messagerie la plus sécurisée, qui inclut déjà le cryptage E2E par défaut.

Divers experts en sécurité des enfants ont tiré la sonnette d’alarme et plusieurs mois après l’annonce initiale de Facebook, des représentants des gouvernements britannique, américain et australien ont envoyé une lettre ouverte au PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, demandant à l’entreprise d’abandonner son plan d’intégration.

Meta a progressé, malgré les craintes spécifiques que l’expansion du cryptage ne voit ses outils de messagerie utilisés par les groupes de trafic et d’exploitation d’enfants, et maintenant, alors qu’il se rapproche de la prochaine étape, Meta s’efforce de contrer de telles affirmations, Davis décrivant six clés éléments qui, selon elle, assureront la sécurité dans cette poussée.

Davis a expliqué les différentes mesures que Meta a ajoutées sur ce front, notamment :

Outils de détection pour empêcher les adultes de créer à plusieurs reprises de nouveaux profils pour tenter de connecter des mineurs qu’ils ne connaissent pas Avis de sécurité dans Messenger, qui fournissent des conseils pour détecter les comportements suspects La capacité de filtrer les messages avec des mots-clés sélectionnés sur Instagram Plus d’options de filtrage dans le chat demandes d’aide pour éviter les contacts indésirables Amélioration des invites éducatives pour aider à détecter les spammeurs et les escrocs dans les messages Nouveaux processus pour faciliter le signalement d’un préjudice potentiel, y compris une option pour sélectionner « implique un enfant », qui donnera ensuite la priorité au rapport pour examen et action



Qui sont toutes bonnes, toutes des étapes importantes de la détection, tandis que Davis note également que son processus de signalement «décrypte des parties de la conversation qui étaient auparavant cryptées et indisponibles pour nous afin que nous puissions prendre des mesures immédiates si des violations sont détectées».

Cela soulèvera sans aucun doute un sourcil ou deux parmi les utilisateurs de WhatsApp – mais le problème ici est que, dans l’ensemble, la préoccupation plus large est que de telles protections faciliteront l’utilisation par les groupes criminels, et le recours à l’auto-déclaration à cet égard ne va pas. avoir un impact sur ces réseaux fonctionnant, à grande échelle, dans un cadre de messagerie plus protégé au sein de l’écosystème d’applications de Meta.

Les gouvernements ont appelé à un « accès par la porte dérobée » pour briser le cryptage de Meta pour les enquêtes sur une telle activité, ce qui, selon Meta, n’est pas possible et ne sera pas intégré à son futur cadre. Les éléments décrits par Davis font peu pour répondre à ce besoin spécifique, et sans la capacité de mieux le détecter, il est difficile de voir l’un des groupes opposés au cryptage étendu de Meta changer sa position et accepter que la fusion de tous les DM de la plate-forme les options ne verront pas non plus une augmentation des activités criminelles organisées via les mêmes applications.

Bien sûr, le contre-argument pourrait être que le cryptage est déjà disponible sur WhatsApp et que des activités criminelles de ce type peuvent déjà être entreprises au sein de WhatsApp uniquement. Mais avec un nombre combiné d’utilisateurs de 3,58 milliards de personnes par mois dans sa famille d’applications, c’est une interconnexion de personnes beaucoup plus large que les 2 milliards d’utilisateurs actifs de WhatsApp, ce qui, sans doute, pourrait ouvrir la porte à beaucoup plus de dommages et de dangers potentiels à cet égard. .

Vraiment, il n’y a pas de bonne réponse ici. Les défenseurs de la vie privée diront que le cryptage devrait être la norme et que plus de personnes sont en fait plus protégées, dans l’ensemble, par des mesures de sécurité renforcées. Mais il y a aussi un risque indéniable à protéger encore plus de groupes criminels de la détection.

Quoi qu’il en soit, pour le moment, Meta semble déterminé à faire avancer le plan, qui soudera tous ses outils de messagerie ensemble, et rendra également plus difficile la rupture de son réseau, si des décisions antitrust ne vont pas dans le sens de Meta, et il est potentiellement pressé de vendre Instagram ou WhatsApp en conséquence.

Mais attendez-vous à plus de débats dans davantage de pays, alors que Meta continue de justifier sa décision et que les organismes de réglementation et d’application de la loi recherchent davantage d’options pour aider à maintenir un niveau d’accessibilité pour les enquêtes criminelles et la détection.