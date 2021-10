Meta devient sérieux et travaille déjà sérieusement sur le Metaverse

31/10/2021 à 12:16 CET

Facebook, maintenant Meta, a clairement indiqué que il se concentre sur le Metaverse lorsqu’il s’est rebaptisé Meta, et sa dernière acquisition fait partie de cet effort.ou. Jason Rubin, vice-président du contenu pour Metaverse de la société, a révélé que Meta a acquis au sein, le créateur de l’application Formation en réalité virtuelle immersive surnaturelle pour les écouteurs Oculus Quest.

Le PDG Chris Milk et la directrice du fitness, Leanne Pedante, ont déclaré que leurs entraîneurs, chorégraphes et managers continueront de faire partie de l’équipe. Ils travailleront indépendamment sur des expériences de remise en forme en réalité virtuelle pour Supernatural dans les laboratoires de réalité de Meta.. Alors que Within devra répondre à sa nouvelle société mère à l’avenir, la déclaration de Milk et Pedante a assuré que l’acquisition leur donnera accès à plus de ressources, y compris plus de musique, plus de fonctionnalités et plus d’expériences sociales. N’était-ce pas ce qui est arrivé à Oculus ? Marque qui a actuellement cessé d’exister.

Dans Supernatural, vous devrez Frappez des orbes colorés qui volent vers vous depuis leurs différents environnements VR à l’aide de vos contrôleurs Oculus. Les balles se briseront si vous les frappez assez fort, mais elles ne s’envoleront que si vous ne le faites pas. Ensuite, à la fin de chaque écran, vous recevrez un score.