Meta envisage d’ouvrir des histoires de vente au détail pour vendre des outils de RV, de RA et d’autres outils de connexion numérique

Avec Facebook – ou Meta comme sa marque mère est désormais connue – élargissant progressivement son catalogue de produits physiques, il est logique que l’entreprise envisage également les magasins physiques, comme un moyen de mieux présenter ses conceptions matérielles de niveau supérieur.

Ce qui, selon le New York Times, pourrait être sur les cartes, avec des documents internes divulgués décrivant les plans des magasins IRL Facebook à travers lesquels il vendrait ses casques VR, lunettes AR, appareils Portal et plus encore.

Selon NYT :

« Meta a discuté de l’ouverture de magasins de détail qui finiront par s’étendre dans le monde entier, ont déclaré des personnes connaissant le projet et les documents de l’entreprise consultés par le New York Times. Les magasins seraient utilisés pour présenter aux gens les appareils fabriqués par la division Reality Labs de l’entreprise, tels que les casques de réalité virtuelle et, éventuellement, les lunettes de réalité augmentée, ont-ils déclaré.

L’idée plus large est que pour guider les utilisateurs vers la vision de Meta du métaverse, un monde numérique immersif aux possibilités infinies, Meta devra intégrer davantage de ces outils dans davantage de foyers, et les magasins physiques pourraient être un meilleur moyen d’établir des liens directs. des chaînes d’approvisionnement aux consommateurs, tout en permettant également de nouvelles opportunités de vitrine pour générer plus de ventes.

Ce qui a du sens. À l’heure actuelle, vous pouvez acheter les produits de Facebook dans les magasins de détail, mais ils s’alignent sur les étagères aux côtés de nombreux autres appareils et options concurrents, et ne bénéficient généralement pas d’une attention particulière. Si Facebook voulait investir davantage dans le marketing direct et présenter ses plans de niveau supérieur, il serait le mieux placé pour le faire via ses propres promotions et présentoirs de produits, qu’il pourrait contrôler directement dans ses propres magasins, construits spécifiquement autour de ses offres.

Les casques VR de Meta semblent être l’objectif le plus évident à cet égard, avec la vision métaverse entièrement activée de l’entreprise alignée autour de mondes VR entièrement interactifs, ce qui ne serait vraiment possible que dans l’environnement VR.

Si Meta peut construire la plate-forme centrale qui faciliterait une telle connexion, elle sera bien placée pour jouer un rôle central dans la prochaine étape de la connexion numérique – que Meta a tenu à répéter qu’aucune entreprise ne « possèdera », comme tel. Mais en réalité, quelqu’un devra créer la plate-forme sur laquelle d’autres développeurs peuvent se connecter, et Meta est probablement le mieux placé pour jouer un rôle clé dans l’établissement des paramètres de connectivité et de fonctionnalité universelles à cet égard.

À terme, cela nécessitera probablement la création d’un consortium indépendant, ou d’un accord à l’échelle de l’industrie, qui faciliterait ensuite la création de schémas universels et de processus de partage de données pour l’interopérabilité au sein de l’espace, et des voies créatives et collaboratives plus larges. Mais encore une fois, Meta, avec ses travaux avancés en VR (via la société anciennement connue sous le nom d’Oculus), ouvre déjà la voie et semble bien placé pour gagner dans ce changement.

Ce qui indique ensuite l’adoption par les consommateurs et la maximisation de l’utilisation du matériel pour passer à l’étape suivante. Meta connaît déjà une forte demande des consommateurs pour ses unités VR autonomes et prévoit des versions plus avancées de l’appareil, alors qu’il dispose désormais également de son appareil d’appel vidéo Portal, qui a également connu une augmentation des ventes au milieu de la pandémie, et son Ray Collaboration avec les lunettes intelligentes Ban Stories.

Meta travaillerait également sur une nouvelle montre intelligente et pourrait également chercher à développer de nouvelles balises pour les magasins de détail, afin de fournir des informations plus directes sur les ventes afin de contrer les pertes de données à la suite de la mise à jour ATT d’Apple.

D’un autre côté, Meta pourrait également envisager d’inclure des cabines d’analyse corporelle complète dans ces magasins pour mieux connecter les gens à l’espace virtuel.

Comme vous pouvez le voir dans cette vidéo, Meta développe une nouvelle technologie de numérisation qui faciliterait des représentations plus précises des personnes en RA / VR – mais il n’y a aucun moyen que vous ou moi puissions effectuer des numérisations complètes comme celle-ci, à ce niveau de précision, en utilisant nos propres appareils mobiles.

Vous aurez besoin d’un studio dédié, comme celui montré dans le clip, pour faciliter cela – et peut-être que cela pourrait être un autre élément de l’offre de magasin de détail de Meta.

En passant, il est également intéressant de noter le catalogue de données visuelles étendu que Meta pourrait finir par construire avec cela. La société a récemment annoncé la fermeture de son programme de reconnaissance faciale, en raison de problèmes de confidentialité persistants, mais en même temps, elle cherche à créer des scans complets du corps comme celui-ci, en prenant encore plus de données visuelles.

Il semble que Meta ne perdra pas grand-chose en supprimant son ancienne base de données Face ID, du moins à plus long terme.

En combinaison, la société dispose probablement désormais de suffisamment d’offres et de fonctions matérielles pour établir une chaîne de magasins de détail, et de la motivation financière pour aller de l’avant avec le projet, étant donné l’accent qu’elle met sur sa poussée métavers.

L’établissement de chaînes d’approvisionnement pour les consommateurs est complexe et, à certains égards, Snapchat a une longueur d’avance sur Meta sur ce front, son produit Spectacles étant disponible via divers détaillants depuis un certain temps. Mais ouvrir sa propre chaîne de vente au détail annulerait cet impact et placerait mieux Meta pour maximiser la croissance des ventes et renforcer la notoriété du produit, tout en assurant une plus grande adoption.

Ce serait une entreprise majeure, mais cela a du sens – et encore une fois, la gamme de produits en expansion de l’entreprise indique des opportunités croissantes à cet égard.

Bientôt, un magasin Meta pourrait arriver dans votre centre commercial local, ce qui rendrait la connexion au métaverse aussi simple que d’acheter un casque dans un magasin et de se connecter.

Il y a du chemin à parcourir, mais vous pouvez voir comment la prochaine étape se rapproche à chaque quart de travail.