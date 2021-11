Meta est la poussée de Facebook pour posséder le métaverse – et cela pourrait bien fonctionner

Avez-vous déjà assez entendu parler du terme « métaverse » ?

Tout comme le « cyberespace » a été utilisé au début d’Internet, et la façon dont « l’intelligence artificielle » a été attribuée à tort même aux fonctionnalités informatiques les plus élémentaires au cours des cinq dernières années, vous pouvez déjà voir « métaverse » être attaché à tout , surtout maintenant que les entreprises voient des signes de dollar dans le prochain grand changement, et le potentiel de capitaliser sur l’écart de connaissances qui existe entre où nous sommes maintenant et où nous serons, théoriquement,.

Parce que personne ne veut rater le bateau du métaverse, marques incluses.

Mais même avec toutes ces discussions sur les nouveaux mondes numériques, les détails réels de la façon dont le métaverse prendra forme ne sont pas clairs, les spécificités de la plate-forme étant toujours en cours d’établissement.

Facebook, dans le cadre de son changement « Meta », a noté à plusieurs reprises que :

« Le métaverse ne sera pas créé par une seule entreprise. Il sera construit par des créateurs et des développeurs créant de nouvelles expériences et des objets numériques qui sont interopérables et débloqueront une économie créative massivement plus grande que celle limitée par les plates-formes d’aujourd’hui et leurs politiques.

Mais, de façon réaliste, il devra être hébergé quelque part, non ? Des exemples de la façon dont le métavers prendra forme indiquent des espaces de jeu comme Fortnite et Roblox, où les utilisateurs peuvent choisir à quoi ressemblent leurs avatars de personnages, puis jouer à une gamme de jeux ou s’engager dans d’autres activités sociales au sein de l’application.

Cela facilite un tout nouveau deuxième monde d’interaction numérique, et vous pouvez voir comment davantage de ces expériences peuvent être intégrées dans ces paysages numériques pour étendre leurs fonctionnalités.

Mais ils commencent tous par une plate-forme – Fortnite facilite une gamme d’activités au sein de Fortnite, mais vous ne pouvez pas utiliser votre avatar Fortnite, par exemple, Roblox ou Minecraft. C’est la prochaine étape de l’interopérabilité, à laquelle Facebook pointe, mais pour faciliter cela, il faudra un processus d’hébergement central, et il faudra une coordination entre les applications et les outils pour permettre aux plateformes de se connecter à l’espace plus large.

C’est pourquoi Facebook est si attaché au concept de métaverse, car il est actuellement le leader incontesté de l’espace de connectivité VR, avec ses anciens mondes VR de marque Oculus qui prennent maintenant forme et deviennent un point de départ plus central pour rencontrer des amis puis passer à expériences numériques.

Son concept Horizon Worlds est central à cela, facilitant un espace numérique où vous pouvez vous connecter et vous engager dans l’environnement virtuel.

Lorsque vous ajoutez ensuite un élément de jeu majeur – comme, disons, « Grand Theft Auto: San Andreas » (bientôt disponible en VR), un environnement de jeu immersif, engageant et global, vous pouvez voir comment le métaverse commencera à prendre. shape, avec vos avatars ensuite transférables à travers différents espaces et applications, faisant partie de votre identité numérique, et permettant de nouveaux processus interactifs, basés sur ces royaumes virtuels.

Mais Facebook, dans ce scénario, serait le connecteur central et conclurait des accords avec, disons, Roblox ou Fortnite pour faciliter l’interopérabilité. Essentiellement, quelqu’un doit héberger cet espace, et quelqu’un devra établir le code sous-jacent et les exigences pour se connecter à l’espace et permettre une connectivité plus large entre les différentes applications.

C’est pourquoi, encore une fois, Facebook est bien placé pour assumer ce rôle, car il devra y avoir une incitation claire pour chaque plate-forme et application à permettre la connexion croisée de ses outils et processus. Quelle raison aurait Fortnite pour permettre aux gens d’utiliser leurs avatars Facebook dans son espace de jeu ? Pourquoi Minecraft, propriété de Microsoft, construirait-il un système capable de traduire l’avatar de votre choix dans le style de bloc Minecraft pour jouer dans ses jeux ?

Il devra y avoir une raison commerciale claire pour cela, et Facebook, grâce à sa poussée de métaverse, fournira un accès au plus grand public possible grâce à ses outils et options, ce qui facilitera cette connexion. Les plates-formes voudront éventuellement s’associer et partager des intégrations de codes croisés, car cela permettra un accès plus large, ce qui entraînera plus d’utilisateurs, plus de dépenses dans l’application, etc.

Autant que Facebook, ou Meta, de manière plus opérationnelle, peut vouloir minimiser les éléments centralisés et suggérer que ce ne sera pas la plate-forme métaverse clé de choix, c’est en effet l’objectif – et bien que Meta note plus spécifiquement que le métaverse être « construit par des créateurs et des développeurs créant de nouvelles expériences et des objets numériques interopérables », la vérité est que quelqu’un devra organiser cette fête et établir la plate-forme qui permettra une telle connexion.

Tous les grands acteurs essaieront de gagner sur ce point, mais Facebook est particulièrement bien placé pour devenir le cadre de connexion clé pour tout cela. Les mondes de réalité virtuelle de Facebook, qui sont déjà ouverts aux développeurs, seront probablement l’espace de rencontre de style « Ready Player One », qui permettra ensuite de créer des liens vers ces nouveaux domaines en son sein.

Aucune autre entreprise n’est encore proche de cela, surtout compte tenu de la hausse des ventes des unités Quest VR de Meta.

Ainsi, bien que vous puissiez voir des notes sur les NFT dire « prêt pour le métaverse », et que vous puissiez voir des entreprises (sans aucun doute beaucoup d’entre elles) parler de leur potentiel de métaverse, la vérité est qu’elles n’ont actuellement aucun cadre clair avec lequel construire ces outils et processus.

Ce cadre sera probablement, finalement, construit par Zuck and Co, dans le cadre de cette nouvelle poussée du métaverse.

Microsoft pourrait créer de nouveaux modèles de caractères numériques qui s’appuient sur la nouvelle tendance de l’identité numérique, et encore une fois, les caractères NFT pourraient également indiquer cette prochaine étape. Mais vraiment, il est trop tôt pour définir le prochain changement – et si vous étiez sérieux à ce sujet, vous vous tourneriez vers la documentation et les outils VR de Meta comme la transition la plus probable pour le même.