Meta fait face à un autre défi antitrust, le dossier de la FTC contre l’entreprise étant approuvé pour la prochaine étape

Meta fait face à une autre enquête antitrust aux États-Unis, la FTC étant aujourd’hui autorisée à présenter son dossier contre la société pour ses acquisitions d’Instagram et de WhatsApp, qui, selon la FTC, visaient spécifiquement à éliminer la concurrence sur le marché.

Ce qui, à certains égards, était probablement, mais en même temps, il existe également de solides arguments pour suggérer que Meta a construit les deux applications dans ce qu’elles sont en raison de son investissement dans chacune, en utilisant ses ressources et sa portée pour les booster. à la fois au-delà d’un milliard d’utilisateurs. Désormais, un tribunal devra décider quelle est la motivation la plus importante et si la conduite de Meta enfreint la loi antitrust.

La décision est un renversement de la conclusion initiale de la Cour fédérale en juin de l’année dernière, qui l’avait vue rejeter l’affaire de la FTC contre Meta, la FTC n’ayant pas présenté d’arguments suffisamment solides pour suggérer que Meta avait acquis l’une ou les deux applications en tant qu’anti- mouvement compétitif.

Conformément à la décision de juin :

« La FTC n’a pas plaidé suffisamment de faits pour établir de manière plausible un élément nécessaire de toutes ses allégations au titre de l’article 2, à savoir que Facebook a un pouvoir de monopole sur le marché des services de réseautage social personnel (PSN) ».

Ce n’est donc pas que le tribunal n’était pas d’accord avec la suggestion selon laquelle Meta (alors Facebook) aurait potentiellement agi de manière anticoncurrentielle, mais l’affaire de la FTC n’a pas clairement démontré que Meta avait obtenu un avantage de marché significatif en conséquence, car il existe plusieurs autres des applications et plateformes sociales qui ont réussi malgré les efforts de Meta.

Le juge de cette première instance a donné à la FTC la possibilité de soumettre à nouveau son dossier, ce qui a maintenant conduit à cette nouvelle décision en sa faveur, ouvrant la porte à une nouvelle poussée juridique qui, en cas de succès, pourrait forcer Meta à se départir à la fois de WhatsApp et Instagram, ce qui en fait à nouveau des entités indépendantes.

Bien que cela semble être un long plan à ce stade.

En prévision de telles enquêtes, Meta s’est efforcé de réformer son entreprise et de fusionner ses divers éléments, ce qui rendrait beaucoup plus difficile la séparation de chacun, s’il était décidé de le faire.

Au cours des trois dernières années maintenant, Meta a fusionné son back-end de messagerie, afin de faciliter l’interopérabilité, ce qui signifie qu’à terme, les éléments de messagerie de Messenger, Instagram et WhatsApp fonctionneront tous à partir du même système, et donc ne peut plus fonctionner dans une capacité distincte.

Meta a également changé sa raison sociale, tout en ajoutant une image de marque claire et distinctive à toutes ses applications, une autre initiative conçue pour fusionner tous ses services en une seule entité connectée.

Bien sûr, chaque plate-forme fonctionnait séparément une fois auparavant, ils pouvaient donc théoriquement le faire à nouveau. Mais il semble que Meta s’efforce de consolider ses systèmes internes, de sorte qu’il n’existe aucun moyen simple de les séparer tous, ce qui constituera probablement un élément clé de sa défense juridique.

Meta a aussi l’avantage du temps. Il a initialement acquis Instagram en 2012 et WhatsApp en 2014, les deux accords satisfaisant à chaque fois toutes les exigences réglementaires nécessaires. Étant donné que nous sommes maintenant dans une décennie, cela jouera également en faveur de Meta, et il convient également de noter que le juge a rejeté un autre élément de la plainte de la FTC – que Meta a modifié ses politiques de plate-forme pour couper les services aux rivaux – parce que le problème est maintenant trop loin dans le passé.

Le temps ne change pas les faits de la conduite de Meta, mais encore une fois, Meta soutiendra sans aucun doute que toutes ses acquisitions ont été approuvées par les groupes de réglementation nécessaires, dont chacun a évalué les problèmes antitrust potentiels et n’a trouvé aucune raison d’arrêter le processus. Et avec une décennie de développement, il est maintenant trop tard pour réviser les termes des accords passés.

Cela semble être une affaire assez tendue, avec quelques points clairement pertinents, mais probablement pas suffisants pour prouver, définitivement, que Meta a agi de manière anticoncurrentielle. À certains égards – enfin, vraiment, le seul moyen – Meta serait en fait heureux de la présence de TikTok en ce moment, car le succès de TikTok montre que Meta n’a pas le contrôle monopolistique du marché des médias sociaux, tandis que Google détient un une participation suffisamment importante dans la publicité numérique pour contrer également cet élément.

Mais peut-être que si les tentatives de Meta pour acheter Snapchat avaient été couronnées de succès, cela aurait été dans un endroit moins défendable. Il n’est pas surprenant que Meta ait considérablement ralenti sa dynamique d’acquisition ces derniers temps.

Il reste encore du chemin à parcourir et de très nombreuses pages de documents judiciaires et de décisions à lire, mais à ce stade, il semble plus probable que l’empire de Meta restera inchangé à la fin de la procédure.

Bien qu’il soit intéressant et pertinent de noter que la Cour fédérale a même approuvé une telle affaire, ce qui laisse présager un examen plus approfondi des acquisitions technologiques similaires à l’avenir.