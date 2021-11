Meta: FB Stock reste un pari sur Zuckerberg que je ne suis pas prêt à faire

La décision de Facebook de renommer l’entreprise en Méta-plateformes (NASDAQ :FB) a suscité l’intérêt des investisseurs et le mépris politique. L’action FB a inversé une baisse pour le mois suivant la nouvelle, augmentant de 6,24% depuis la révélation du 28 octobre.

L’idée est assez simple. Le PDG Mark Zuckerberg construit un nouveau «monde virtuel», basé sur la technologie trouvée dans les casques de réalité virtuelle de l’entreprise, anciennement appelés Oculus.

Facebook contrôlerait le logiciel et les services qui en découlent, remplaçant à terme les plateformes Facebook et Instagram existantes. Un « virage stratégique clair pour l’entreprise », selon Gene Munster et Andrew Murphy de Loup Ventures.

Des processeurs plus rapides, des réseaux plus rapides et des clouds plus importants le rendent possible. En tant que plan sur 10 ans, cela a du sens. C’est une direction que l’ensemble de l’industrie technologique considère comme logique, comme « la prochaine grande chose ».

Mais Meta n’est peut-être pas aussi bien positionné qu’il le pense pour réussir.

Face Facebook

C’est parce que la plupart des marchés Meta ne prennent pas en charge le métaverse, un monde 3D virtuel partagé, ou des mondes interactifs, immersifs et collaboratifs.

Facebook est énorme dans des endroits comme l’Inde, l’Afrique, l’Asie du Sud-Est et l’Amérique du Sud. Des centaines de millions de personnes qui n’ont pas les moyens de s’offrir des services payants dépendent des services gratuits de Facebook comme moyen d’accès au monde. La panne de Facebook le 4 octobre était une bonne blague en Occident. Ce n’était pas drôle pour ces clients.

Dans le même temps, le recul politique en Europe et aux États-Unis menace la trésorerie de l’entreprise. Et, il y a beaucoup de flux de trésorerie à menacer. Facebook a déclaré 14,1 milliards de dollars de flux de trésorerie d’exploitation au cours du troisième trimestre. Cela a été réduit de 1,7 milliard de dollars uniquement parce que la direction a choisi de racheter 13,4 milliards de dollars d’actions.

Les rachats ont compensé la publicité négative et le navire de Facebook a navigué. Le bénéfice net a augmenté de 17% d’une année sur l’autre à 9,2 milliards de dollars, ou 3,22 $ par action, sur une augmentation de 33% des revenus à près de 28,3 milliards de dollars. Les actions ont augmenté en fonction des bénéfices.

Maintenant, tout ce navire rentable est en train de faire demi-tour. Les actions sont en baisse de 7% au cours des trois derniers mois, malgré des résultats exceptionnels. Le multiple du prix aux bénéfices est de 24. C’est bon marché lorsque vous augmentez de 33%, à grande échelle, et que vous rapportez 1 $ sur 3 $ au résultat net. Alphabet (NASDAQ :GOOGL), le seul autre Cloud Czar dont le modèle économique repose principalement sur des publicités, se vend 28 fois ses bénéfices. Meta affirme que 97% de ses revenus proviennent de la publicité.

Évadez-vous vers le futur

Les petites entreprises le font tout le temps. Ils changent de mission, changent de nom et personne n’est plus sage.

Cela n’est peut-être pas possible avec Facebook, écrit Denise Yohn à la Harvard Business Review. Le nom change bien avant que les services Meta ne soient prêts.

Facebook espère que la nouvelle image de marque futuriste l’aidera à échapper à son passé, dont les méfaits ne sont révélés que maintenant. Il n’y a pas que la politique américaine qui a été piratée par les grands créateurs de Facebook, selon la dénonciatrice Frances Haugen. C’est un problème mondial. Pire encore, Zuckerberg savait apparemment que cela se produisait même s’il le niait.

Mais le changement de marque se poursuit quand même. Meta lance une nouvelle campagne publicitaire par Spark Foundry, qui fait partie du Groupe Publicis (OTCMKTS :PUBGY). La campagne s’adressera autant aux autres agences de publicité qui dépendent de Facebook qu’aux utilisateurs.

Le prix bas de Meta, ses excellents résultats et ses antécédents signifient que Wall Street y croit toujours. Selon les données collectées par TipRanks, seul 1 analyste sur 36 dit aux clients de vendre. L’objectif de cours moyen sur un an est de 405,59 $, soit près de 24 % d’avance sur le cours de clôture du 3 novembre de 331,62 $.

La ligne de fond

Facebook bénéficie actuellement d’une « remise sur les cigarettes ». Il semble bon marché en raison de ses controverses.

Mais pour l’acheter, il faut croire en Mark Zuckerberg. Il mène une guerre sur deux fronts. Il se défend à la fois contre les critiques occidentales tout en arrêtant la reconnaissance faciale. Il va de l’avant avec la réalité virtuelle bien avant que sa base d’utilisateurs ne puisse la prendre en charge.

C’est le plus grand numéro de haute voltige de l’histoire des affaires. Si Zuckerberg choisissait de démissionner ou de prendre du recul, un cadre plus politiquement averti pourrait supporter la chaleur. Il pouvait se concentrer entièrement sur la réalité virtuelle. Cela aiderait probablement le stock. Ça ne va pas arriver.

C’est pourquoi j’ai quitté Facebook. Le risque semble trop grand, même si le prix semble correct. Icare a volé trop près du Soleil.

