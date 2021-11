Meta fournit de nouvelles informations sur les avantages des approches de ciblage publicitaire général et étroit

Il s’agit d’une conclusion d’étude quelque peu pratique de Meta, étant donné les restrictions les plus récentes dans la collecte de données d’audience à la suite de la mise à jour ATT d’Apple.

Aujourd’hui, Meta a publié un nouveau rapport qui examine les impacts sur les performances d’un ciblage démographique large pour les campagnes publicitaires CPG, par rapport aux stratégies de ciblage par centres d’intérêt, qui sont plus ciblées sur des aspects spécifiques de l’audience, mais sont également intrinsèquement plus restrictives en conséquence. .

Lequel est le plus performant, alors, dépend de la façon dont le ciblage par centres d’intérêt est appliqué, et selon Meta, « resserrer » votre audience par le biais du ciblage par centres d’intérêt peut nuire considérablement aux performances des campagnes.

Ce qui, étant donné que vous avez maintenant moins d’options de données pour cela, semble être un bon résultat pour les options publicitaires de Meta, n’est-ce pas ?

L’analyse réelle est un peu plus nuancée que cela : afin d’évaluer les performances du ciblage publicitaire large par rapport au ciblage étroit, Meta a analysé 50 campagnes CPG dans la région EMEA, mesurées via Facebook Brand Lift, qui fournit une mesure d’évaluation des performances publicitaires relatives.

Comme expliqué par Meta :

« L’analyse a révélé que dans environ la moitié des campagnes, les audiences d’intérêt sélectionnées étaient trop étroites et, par conséquent, la portée était considérablement restreinte par rapport à l’audience démographique. Dans ce cas (lorsque les audiences d’intérêt sélectionnées étaient trop étroites), les audiences démographiques ont presque doublé la portée (+99 %) par rapport aux audiences d’intérêt pour un budget égal. »

Le ciblage démographique, non impacté par l’ATT, est donc meilleur. C’est un coup de pouce pour les intérêts commerciaux de Meta.

En creusant un peu plus, les résultats sont en fait assez logiques : lorsque vous utilisez un ciblage basé sur les centres d’intérêt, par opposition à une portée plus large via des données démographiques, les résultats doivent être nettement meilleurs afin de justifier une portée plus limitée (c’est-à-dire que vous atteignez moins de les gens, mais s’ils dépensent plus globalement, les avantages de la notoriété réduite de la marque sont compensés par une réponse directe plus forte).

Les données de Meta montrent que ce n’est généralement pas le cas :

Ainsi, alors que se concentrer sur des publics plus spécifiques peut donner de meilleurs résultats, sur une base individuelle, une portée plus large a en fait produit de meilleurs résultats la plupart du temps, car atteindre plus de personnes, via un ciblage plus générique, un message de marque élargi et a aidé à atteindre utilisateurs encore plus intéressés.

Bien sûr, cela dépend en grande partie de la façon dont vous connaissez votre public et de la façon dont vous utilisez réellement le ciblage par centres d’intérêt. Pour ceux qui ont des processus de ciblage d’intérêts très raffinés, ils peuvent en fait générer des résultats de campagne nettement meilleurs grâce à une focalisation plus spécifique.

Comme vous pouvez le voir dans ce graphique, le ciblage par centres d’intérêt est plus performant pour les campagnes à faible entonnoir de conversion. Ainsi, tout en atteignant un public plus large est meilleur pour la notoriété de la marque, si vous avez un objectif plus spécifique en tête et plus d’informations sur l’audience, en vous concentrant sur des informations plus détaillées. les catégories d’intérêt peuvent améliorer la réponse directe.

Ce qui a du sens. Au début, vous devez toucher le plus de personnes possible pour maximiser la notoriété, tandis qu’un ciblage plus affiné, basé sur l’apprentissage antérieur, contribuera à obtenir de meilleurs résultats dans la phase suivante.

En substance, c’est un résultat assez logique, mais le point que Meta cherche à souligner est que de nombreuses entreprises vont trop tôt dans leur ciblage publicitaire, alors qu’il est souvent préférable d’atteindre plus de personnes, car vous pouvez alors maximiser à la fois la notoriété de la marque et la portée.

Ce qui, encore une fois, est un bon résultat pour Meta, basé sur les restrictions de données, et cela pourrait aider à guider votre processus de ciblage publicitaire, en adoptant une vue plus générale dès le début, puis en affinant la focalisation de votre campagne en fonction de la réponse.

Vous pouvez lire le rapport de données complet de Meta ici.