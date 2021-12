Meta fournit une mise à jour de fin d’année sur la croissance de sa plate-forme de newsletter « Bulletin »

Meta a fourni une mise à jour de fin d’année sur sa plate-forme de newsletter Bulletin, qu’elle a lancée pour la première fois en avril dans le cadre d’un effort visant à faciliter davantage de connexions entre les créateurs et les abonnés en utilisant la portée massive de l’entreprise pour augmenter la croissance de la newsletter.

Et bien qu’il ne soit pas encore devenu un concurrent clé pour Substack et d’autres fournisseurs de newsletter, Meta a fait des progrès constants, et il pourrait encore devenir une considération clé pour les écrivains dans divers créneaux.

Comme expliqué par Meta :

« Lorsque nous avons lancé Bulletin, nous avons commencé avec un petit groupe de voix pour apprendre comment soutenir au mieux leur travail. Six mois plus tard, nous avons plus de 115 publications sur Bulletin, et nous sommes stimulés par toutes les façons dont ce premier groupe a établi des liens significatifs avec son public. C’est le début de notre effort global pour connecter les gens de manière plus significative au contenu d’un ensemble plus large de sources et d’experts.

En termes de spécificités de croissance, Meta indique que plus de la moitié des créateurs de Bulletin ont désormais plus de 1 000 abonnés aux e-mails gratuits, « dont beaucoup en ont plus de 5 000 ou 10 000 ». Ce qui est raisonnablement solide – mais encore une fois, pour une plate-forme qui connecte près de 3 milliards de personnes, on pourrait penser que les taux de croissance auraient un potentiel important pour une portée bien plus élevée que cela. C’est essentiellement la promesse de l’option, et par comparaison, ces chiffres suggèrent également qu’environ la moitié des rédacteurs du Bulletin ont moins de 1 000 abonnés. Ce qui n’est pas étonnant, mais il est encore tôt pour l’option.

L’un des cas d’utilisation les plus intéressants de la plate-forme Bulletin est de faciliter les nouvelles locales et de fournir un débouché aux fournisseurs d’informations locaux, dont beaucoup ont été fermés ou autrement touchés de manière significative par le ralentissement de la COVID. Si Bulletin peut fournir une voie plus équitable aux journalistes locaux et aux mises à jour, cela pourrait en faire un outil essentiel pour de nombreux utilisateurs, et Meta met en évidence la manière dont les fournisseurs d’informations locales utilisent sa suite d’outils d’engagement pour maximiser la connexion.

« L’expérimentation d’outils d’engagement sur Facebook et Instagram a entraîné une croissance du nombre d’abonnés et des connexions de lecteurs approfondies, en particulier dans les endroits où l’appétit pour une couverture pertinente est élevé. The Kerr County Lead, une publication d’information locale dans le comté de Kerr, au Texas, héberge des vidéos Facebook Live tous les jours de la semaine pour engager sa communauté locale de lecteurs.

Meta a ajouté 25 journalistes d’information locaux à son écurie de rédacteurs de Bulletin en août, qu’elle finance tout au long de la période initiale de leur création. Et encore une fois, avec autant de salles de rédaction locales forcées de fermer ces dernières années, il pourrait y avoir une opportunité majeure pour la plate-forme de devenir une plaque tournante pour cela, si elle peut fournir une voie viable pour les rédacteurs de nouvelles locales pour gagner de l’argent grâce à leur couverture. , tout en mettant également en évidence le contenu d’actualités pertinent pour les utilisateurs de Facebook dans les flux.

Ce qui semble être la voie la plus viable pour la croissance de Bulletin. D’autres plates-formes de newsletter offrent des revenus et une capacité de connexion similaires, mais aucune autre plate-forme n’a la portée de Facebook, en particulier si l’on considère l’utilisation de The Social Network pour les groupes communautaires locaux et les discussions d’actualités locales.

Bulletin pourrait essentiellement devenir le remplacement de votre publication d’information locale – bien qu’il semble encore loin d’être un élément important et viable.

Alors, quelle est la prochaine étape pour la plate-forme ? Meta dit qu’au cours de l’année à venir, il «augmentera judicieusement» le nombre de créateurs sur Bulletin, car il améliorera l’expérience avant l’expansion future.

« Cela inclura un certain nombre de sujets et de types de contenu différents, des créateurs axés sur la vidéo et l’audio aux auteurs longs et courts, et plus encore. »

Meta ajoute également de nouveaux outils et des intégrations tierces pour permettre des options plus créatives et de recherche (y compris un partenariat avec LexisNexis pour des informations sur les données), tout en offrant des opportunités éducatives gratuites aux créateurs de Bulletin pour les aider à créer leurs propres entreprises de newsletter.

Lier vos opportunités à Meta comporte un niveau de risque, Meta modifiant les règles sur les créateurs et les entreprises dans le passé pour limiter la portée de leurs publications et modifier leurs incitations en fonction de son propre objectif d’engagement à un moment donné. Mais cela pourrait toujours être une voie viable pour créer une entreprise de newsletter, avec la portée et la connexion offertes par les réseaux de Meta ouvrant des opportunités significatives – si elle peut faire en sorte que l’offre Bulletin soit correcte.

Vous pouvez lire le bilan de fin d’année du Bulletin ici.