Meta franchit une nouvelle étape vers la réalité virtuelle sociale avec l’expansion d’Horizon Worlds

Meta a annoncé qu’elle mettait sa plate-forme de création et d’interaction Horizon Worlds VR à la disposition de tous les utilisateurs aux États-Unis et au Canada, qui servira d’introduction clé à la VR pour de nombreux nouveaux utilisateurs Meta VR qui sont sur le point de trouver un casque sous le sapin de Noël. cette année.

Comme expliqué par Meta :

« Horizon Worlds est une expérience de réalité virtuelle sociale où vous pouvez créer et explorer ensemble. Depuis le lancement de la version bêta sur invitation uniquement l’année dernière, nous avons été émerveillés par la communauté qui a commencé à se former et inspirés par les expériences uniques qu’ils ont construites.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, Horizon Worlds est un peu comme la ville principale de The Lego Movie, où les utilisateurs peuvent construire ce qu’ils veulent et inviter d’autres personnes à se joindre à l’expérience. Il existe également diverses applications et options dans Horizon où vous pouvez rencontrer des amis et passer du temps, ou jouer à des jeux, répondre à des quiz, etc.

Bien que pas de jambes. Les jambes ne sont pas les bienvenues dans le métavers, du moins à ce stade.

L’extension de l’accès à Horizon Worlds arrive à un moment clé, avec des ventes de casques Quest 2 déjà trois fois plus élevées que les précédents appareils VR, selon des estimations. Le mois dernier, Qualcomm, qui fournit des puces pour les unités Quest, a déclaré que Meta avait déjà vendu 10 millions de systèmes Quest 2, et bien que Meta n’ait fourni aucun chiffre de vente officiel, les indicateurs sont que beaucoup plus de personnes prêtent maintenant attention à la VR, qui a probablement été stimulé par le changement de nom de l’entreprise inspiré du métaverse.

Compte tenu de cela, il est prévu, comme indiqué, qu’il y aura actuellement pas mal d’unités Quest 2 emballées dans du papier d’emballage festif, et avec ces nouveaux utilisateurs qui devraient être mis en ligne dans les prochaines semaines, Meta devra fournir des expériences convaincantes , et idéalement, des outils de réalité virtuelle sociale, pour capitaliser sur cette attention.

Alors que la RA est appelée à jouer un rôle important dans la prochaine étape de l’engagement et de l’interaction numériques, la vraie vision d’un métaverse entièrement immersif, qui forme une réalité alternative générée par ordinateur, où tout est possible, ne peut vraiment se produire qu’en VR .

C’est la vision que le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a présentée en octobre sur Facebook Connect, lorsqu’il a dévoilé le changement de nom de « Meta ».

La seule façon de s’engager dans des environnements totalement immersifs comme celui-ci est via un casque VR, ce qui est une autre raison pour laquelle l’expansion d’Horizon Worlds est importante, et pourquoi Meta tient à le faire sortir et à lancer le bal dans une adoption plus large de La réalité virtuelle, qui comprendra également de nouveaux jeux (Meta ajoute aujourd’hui un nouveau jeu de balises laser 3v3 « Arena Clash », tandis que d’autres jeux plus avancés comme « Grand Theft Auto » seront bientôt disponibles en réalité virtuelle) et d’autres expériences.

À terme, Horizon Worlds pourrait être la prochaine évolution de l’interaction avec les médias sociaux, et à mesure que l’adoption de la réalité virtuelle augmentait, l’impulsion pour d’autres personnes à obtenir leur propre unité, afin de rejoindre leurs amis dans cette nouvelle expérience, augmente également.

La prochaine étape de l’engagement numérique arrive bientôt, tout comme le métaverse et les options créatives plus immersives pour la connexion.

Horizon Worlds est disponible en téléchargement gratuit sur Quest 2 ici.