Meta lance des fonctionnalités personnalisées de revue de l’année sur Facebook et Instagram

Meta a lancé de nouveaux éléments « Année en revue » sur Facebook et Instagram, qui offrent aux utilisateurs un aperçu de certains des moments clés qu’ils ont partagés sur chaque plate-forme tout au long de 2021 – ce qui, je le maintiens, ne donne pas l’impression que cela a été un année complète.

Comme vous pouvez le voir ici, la nouvelle fonctionnalité « Lecture » ​​sur Instagram présentera les faits saillants des histoires des 12 derniers mois, offrant un regard nostalgique sur une année qui a probablement impliqué beaucoup de temps assis sur votre canapé.

La fonction utilise vos archives d’histoires pour reconstituer le résumé visuel, et les utilisateurs peuvent ensuite sélectionner jusqu’à 10 histoires dans leur collection qu’ils peuvent partager avec leurs amis comme résumé de leur expérience.

Sur Facebook, une nouvelle option « Année ensemble » mettra en évidence « les amis, les sentiments, les lieux et les personnes » avec lesquels vous vous êtes engagé tout au long de 2021.

C’est un peu schmaltzy, et ces types de fonctionnalités de surbrillance peuvent rapidement devenir écrasantes lorsqu’elles sont diffusées à tous les utilisateurs en même temps, mais beaucoup de gens s’engagent avec les rappels « On This Day » de Facebook, donc ce sera probablement un gagnant, et aidera à invoquer des souvenirs positifs pour les utilisateurs de chaque application.

Mais encore une fois, cela pourrait devenir ennuyeux de voir autant de ces bobines de surbrillance dans vos flux.

Je noterais également que ce sont exactement cela, des bobines de surbrillance, la plupart des utilisateurs ne publiant pas leurs points faibles et leurs défis aux applications sociales. Donc, si vous finissez par regarder l’année de quelqu’un en revue et que vous avez l’impression qu’il en fait plus que vous, n’oubliez pas que tout le monde est confronté à des défis et à des difficultés, tout le temps, même s’il ne les publie pas.

« Year Together » de Facebook est disponible jusqu’au 30 décembre, et « Playback » d’Instagram sera disponible « pendant plusieurs semaines ».