Meta a annoncé le lancement du centre de ressources en ligne « Grow Your Business Hub », pour les petites entreprises afin de les aider à trouver des informations, des outils et des solutions pertinents conçus pour répondre à leurs objectifs commerciaux.

Facilité de faire des affaires pour les MPME : La seule chose sur laquelle les entreprises d’aujourd’hui, grandes ou petites, seraient d’accord à propos des médias sociaux, c’est l’accès qu’ils offrent, leur permettant de vendre non seulement sur les marchés locaux mais mondiaux. Et c’est ce sur quoi Sandeep Bhushan, directeur et chef des solutions marketing mondiales, Meta India, a insisté lors du lancement aujourd’hui des deux nouveaux outils numériques de Meta India pour les petites entreprises, Grow Your Business Hub et Grow Your Business Playbook, lors d’un événement virtuel. Le Hub est un guichet unique permettant aux entreprises de trouver des informations, des outils et des ressources pertinents organisés pour répondre aux objectifs commerciaux. Et le Playbook aiderait les entreprises en démarrage à commencer leur voyage sur les applications Meta et disposera d’un large éventail de conseils créatifs des meilleures pratiques sur la façon de choisir des images de profil pour créer le premier message.

«Je pense que les choses dont les entreprises ont besoin, non seulement en Inde mais dans le monde, sont un accès égal à toutes sortes d’entreprises, avec des capacités et une formation, ainsi qu’un accès au fonds de roulement. Nous lançons le programme « Grow Your Business » pour permettre à ces entreprises d’avoir des capacités numériques en Inde grâce à notre ensemble de produits de formation et d’habilitation, puis de développer leur activité sur les marchés mondiaux », a déclaré Sandeep Bhushan à Financial Express Online en marge de l’événement. .

L’initiative récemment lancée par Meta est dédiée à la croissance des petites entreprises indiennes. Il est important pour les nouvelles et les petites entreprises de garder leur jeu marketing sur le point de se dresser contre les plus grandes marques et en vue de leurs consommateurs cibles. Et pour cela, la compétence numérique est importante. « On peut y accéder mais pour comprendre comment gagner dans chacune de ces dimensions, nous avons lancé ce programme de compétences, pour le marché indien. Que l’on soit en train de démarrer ou de se développer, il y a une partie différente d’apprentissage et d’habilitation que nous essayons de prendre en charge par le biais de l’initiative Grow Your Business », a ajouté Bhushan.

Abonnez-vous maintenant à la newsletter Financial Express PME : votre dose hebdomadaire d’actualités, de points de vue et de mises à jour du monde des micro, petites et moyennes entreprises

En outre, la société a également annoncé le lancement de « Grow Your Business Playbook » qui propose essentiellement un large éventail de conseils créatifs allant des meilleures pratiques sur la façon de choisir les photos de profil à la création du premier message. Le Playbook est un classeur de huit semaines pour faire preuve de créativité sur Meta et Instagram.

Grâce au nouveau Grow Your Business Hub, Meta rassemble toutes ses applications et services pour les PME en un seul endroit pour aider ces entreprises à accéder facilement à ces outils pour leur croissance. « Par exemple, l’application professionnelle WhatsApp est ce que nous avons conçu pour les petites entreprises et aujourd’hui, elle est utilisée par 15 millions d’entre elles et il s’agit d’une pénétration très importante. Nous voulons que tous nos autres outils soient utilisés pour faciliter une telle croissance », a-t-il ajouté.

Certains des programmes lancés dans le cadre de cette initiative sont Boost with Facebook (une série d’apprentissage phare pour aider à mettre en ligne les entreprises hors ligne et tirer parti de la puissance des médias sociaux), Advertiser Bootcamp Program (le programme propose une formation avancée aux entreprises sous forme de masterclasses , webinaires et formations en direct), Guide d’apprentissage en ligne (former les entrepreneurs à créer une entreprise en ligne, attirer un public, créer des communautés, etc.), Programme de gestion des partenaires (fournit 90 jours de soutien marketing gratuit aux entreprises).

Meta prétend avoir 200 millions d’entreprises (principalement de petites entreprises) utilisant ses outils pour se connecter avec les clients, dont une part importante étant des PME indiennes et 300 millions de personnes suivant les petites entreprises sur ses applications en Inde. Meta India, en août dernier, avait commencé à offrir des prêts de fonds de roulement aux PME en partenariat avec l’acteur indien de la technologie financière Indifi.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.