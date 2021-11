Meta lance un nouveau programme de mentorat de vérification des faits pour réduire les impacts de la désinformation en ligne

La société mère de Facebook, Meta, a lancé une nouvelle initiative conçue pour lutter contre la propagation de la désinformation en ligne, avec un nouveau programme de mentorat pour la vérification des faits, développé en partenariat avec l’International Fact-Checking du Poynter Institute, pour aider les organisations de vérification des faits à intensifier leurs efforts, et augmenter leur impact.

Comme expliqué par Meta :

« Réduire la propagation de la désinformation est un défi qu’aucune organisation ne peut relever seule. Des partenariats solides avec des experts en la matière et le partage d’informations sur les meilleures pratiques jouent un rôle important dans la lutte efficace contre la désinformation. C’est pourquoi, dans le cadre de ce programme mondial de mentorat, l’IFCN non partisan sélectionnera jusqu’à 6 experts du secteur de la vérification des faits pour servir de mentors à jusqu’à 30 organisations dans le cadre du programme de vérification des faits tiers de Meta.

Meta allouera un financement de 450 000 $ à l’initiative, ce qui contribuera à améliorer les processus de vérification des faits grâce à une éducation partagée, en mettant l’accent sur l’aide apportée à davantage d’organisations dans davantage de régions pour lutter contre les tendances néfastes.

Facebook, en particulier, a fait l’objet d’un examen minutieux du rôle qu’il joue dans la facilitation de la propagation de la désinformation, la récente fuite de fichiers Facebook soulignant une fois de plus les impacts que son algorithme de fil d’actualité, en particulier, peut avoir sur l’amplification du contenu, grâce à des incitations variées. et des mécanismes d’engagement qui pourraient aider à faire émerger des contenus plus controversés.

Meta a nié que sa plate-forme soit responsable d’une division accrue en conséquence, le vice-président des affaires mondiales et des communications de Meta Platforms, Nick Clegg, expliquant que :

« L’augmentation de la polarisation politique aux États-Unis précède de plusieurs décennies les médias sociaux. S’il était vrai que Facebook est la principale cause de polarisation, nous nous attendrions à le voir augmenter partout où Facebook est populaire. Ce n’est pas le cas. En fait, la polarisation a diminué dans un certain nombre de pays où l’utilisation des médias sociaux est élevée en même temps qu’elle a augmenté aux États-Unis. »

Pourtant, il est difficile de nier que Facebook a provoqué une plus grande polarisation, en particulier lorsque vous consultez chaque jour les dix publications de liens les plus partagées dans l’application :

Les publications de liens les plus performantes par les pages Facebook américaines au cours des dernières 24 heures proviennent de : 1. Dan Bongino

2. L’appelant quotidien

3. Newsmax

4. Fox News

5. Dave Ramsey

6. Pierre qui roule

7. Ben Shapiro

8. KpopStarz

9. PragerU

10. Ben Shapiro – Top 10 de Facebook (@FacebooksTop10) 1er novembre 2021

Les algorithmes de Facebook sont motivés par l’engagement et le contenu qui génère le plus de déclencheurs d’engagement et de réponses émotionnelles, la colère et la joie étant les réactions les plus séduisantes à cet égard.

Vous pouvez donc voir que les propres systèmes de Facebook peuvent être intrinsèquement construits autour de la conduite d’un tel engagement, en tant qu’avantage commercial. C’est pourquoi tout effort pour lutter contre la désinformation est important – parce que nous avons tous des opinions différentes, mais les rapports qui détournent ces considérations avec des mensonges et des mensonges ne font que nuire à une démocratie plus large.

En tant que telle, cette nouvelle initiative jouera un rôle important, et alors que Meta continue de pousser l’utilisation de Facebook et d’Instagram dans davantage de régions, elle devra également s’associer à cela avec des efforts accrus pour lutter contre la désinformation localisée afin de réduire ces impacts.