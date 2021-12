Meta lance un nouvel effort juridique contre les escrocs par hameçonnage qui exploitaient plus de 30 000 fausses pages

Meta a lancé son dernier effort juridique pour éradiquer les escrocs cherchant à duper les gens via ses plateformes, avec un nouveau procès fédéral en Californie contre un groupe qui menait des attaques de phishing conçues pour amener les utilisateurs à partager leurs identifiants de connexion via de fausses pages de connexion pour Facebook , Messenger, Instagram et WhatsApp.

Comme expliqué par Meta :

« Ce stratagème de phishing impliquait la création de plus de 39 000 sites Web se faisant passer pour les pages de connexion de Facebook, Messenger, Instagram et WhatsApp. Sur ces sites Web, les personnes ont été invitées à saisir leurs noms d’utilisateur et mots de passe, que les défendeurs ont collectés. »

Cela ressemble à beaucoup de fausses pages.

Meta indique que le groupe a utilisé un service de relais pour rediriger le trafic Web vers ses sites Web de phishing « d’une manière qui masque son infrastructure d’attaque ». Cela leur a permis de dissimuler l’emplacement réel des sites Web de phishing, ainsi que l’identité de leurs fournisseurs d’hébergement en ligne et des accusés. Meta indique que ces attaques ont augmenté en mars 2021, date à laquelle elle a commencé à travailler avec le service de relais, ce qui a entraîné la suspension de milliers d’URL vers les sites Web de phishing.

Ce qui est un bon résultat, mais malheureusement, c’est probablement une goutte d’eau dans l’océan, les escrocs du Web faisant constamment évoluer leurs méthodes et trouvant de nouvelles façons de cibler les utilisateurs dans le but de leur soutirer de l’argent ou de vendre leurs informations à des tiers pour d’autres moyens néfastes.

C’est pourquoi les efforts d’application de la loi de Meta sont importants, ajoutant un niveau supplémentaire de pénalité et de risque pour ces escrocs. Meta a intensifié ses efforts de recours juridiques au cours des dernières années, car il cherche à dissuader les futurs escrocs en établissant un précédent plus solide pour de tels crimes, ce qui, finalement, a vu les tribunaux reconnaître l’importance de tels cas et instituer des amendes et des démérites plus sévères. par conséquent.

Idéalement, ces sanctions plus sévères rendront le processus tout simplement trop risqué pour les futurs fraudeurs potentiels, qui verront alors moins d’incidents en conséquence.

Cela ne s’est cependant pas encore produit. Comme indiqué, les spammeurs et les escrocs font constamment évoluer leurs tactiques, ce qui signifie que Meta et les autres fournisseurs Web doivent rester vigilants pour les détecter.

Mais peut-être qu’à mesure qu’Internet devient une partie de plus en plus importante de notre vie quotidienne et que les législateurs reconnaissent les dommages causés par un tel processus, cela finira par dissuader les escrocs à travers des affaires juridiques en cours comme celle-ci.

Ce qui, encore une fois, est la raison pour laquelle les poursuites judiciaires en cours de Meta contre de tels groupes jouent un rôle clé dans la dissuasion.