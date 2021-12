Meta lance un nouvel outil qui anime les dessins de personnages pour enfants

Voici une idée qui semble amusante et mignonne, mais qui est en fait assez effrayante dans son exécution. Aujourd’hui, Meta a lancé un nouvel outil basé sur l’IA qui est capable d’animer les dessins d’enfants, transformant leurs personnages créés en dessins animés en mouvement pour le plaisir de tous.

Comme expliqué par Meta :

«Nos chercheurs ont développé la méthode unique en son genre pour utiliser l’IA pour animer automatiquement des personnages dessinés à la main par des enfants et des personnages ressemblant à des humains (c’est-à-dire un personnage avec deux bras, deux jambes, une tête, etc.). En téléchargeant des dessins sur notre système prototype, les parents et les enfants peuvent voir leurs dessins devenir des personnages en mouvement qui dansent, sautent et sautent. Et, ils peuvent même télécharger une vidéo de leurs dessins animés à partager avec leurs amis et leur famille.

C’est un peu dérangeant et cela pourrait finir par effrayer vos enfants autant que les divertir.

À titre d’expérience, le projet met en évidence le travail en cours de Meta pour améliorer la capacité d’apprentissage automatique, avec des systèmes qui peuvent s’étendre au-delà de la compréhension commune des mouvements humains pour interpréter des images de personnages moins conventionnels.

« Alors que de nombreux outils d’IA peuvent gérer des images réalistes d’humains, les dessins d’enfants ajoutent un niveau de variété et d’imprévisibilité qui rend l’identification de ce qui est représenté beaucoup plus complexe. […] En apprenant à l’IA à travailler efficacement avec les dessins d’enfants, nous espérons que ce projet nous rapprochera de la construction d’une IA capable de comprendre le monde d’un point de vue humain.

Je veux dire, je suppose qu’animer les créations étranges de vos enfants déplace les choses vers une perspective plus humaine. Peut-être. Je ne sais pas. Il semble que les choses pourraient très mal tourner, et vous pourriez finir par donner vie à des personnages qui hanteront les rêves de vos enfants pour les années à venir.

Mais si vous n’êtes pas préoccupé par les traumatismes mentaux, alors cela pourrait être amusant – vous pouvez essayer l’outil de dessins animés AI de Meta ici.