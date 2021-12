Meta lance une nouvelle initiative pour partager des données sur un comportement inauthentique coordonné avec davantage de chercheurs

Meta a partagé une mise à jour de fin d’année sur ses efforts pour lutter contre les réseaux engagés dans un comportement inauthentique coordonné, tandis qu’il a également lancé une nouvelle initiative pour aider à étendre ses processus de détection en ouvrant davantage de données sur ces éléments à des équipes de recherche externes.

Tout d’abord, sur l’activité coordonnée – Meta dit avoir supprimé quatre réseaux en novembre 2021, originaires de Palestine, de Pologne, de Biélorussie et de Chine, avec un cumul de 852 profils Facebook et Instagram et 99 pages Facebook supprimées.

La plupart de ces réseaux ont été détectés en raison d’enquêtes internes sur des activités présumées liées à des troubles locaux et à des conflits politiques, tandis que Meta a également supprimé des groupes coordonnés en France et en Italie qui s’étaient livrés à un harcèlement massif de journalistes, d’élus et de professionnels de la santé en rapport avec les vaccinations. , lié au retour à un groupe anti-vax connu.

Un groupe basé au Vietnam a également été retiré pour avoir faussement signalé des militants de masse et des critiques du gouvernement pour violations de la politique, dans le but de les faire taire.

Les divulgations offrent une perspective supplémentaire sur les différentes manières dont ces groupes cherchent à utiliser l’énorme portée de Meta pour des activités d’influence politique, et les stratégies évolutives utilisées pour éviter la détection et le retrait.

En plus des dernières mises à jour, Meta a également présenté sa dernière initiative visant à étendre ses recherches sur une telle activité, avec une nouvelle plate-forme qui permettra aux chercheurs de glaner plus de données sur les activités suspectes.

À l’aide de sa plate-forme d’analyse de contenu CrowdTangle, Meta cherche à fournir plus de données sur les comportements inauthentiques coordonnés aux universitaires et à d’autres organismes de recherche, dans le cadre d’un effort plus large visant à améliorer ses systèmes de détection et à identifier les changements d’approche.

« Au cours de la dernière année et demie, nous avons travaillé avec l’équipe CrowdTangle de Meta pour créer une plate-forme permettant aux chercheurs d’accéder aux données sur ces réseaux malveillants et de comparer les tactiques des acteurs de la menace à l’échelle mondiale et au fil du temps. À la fin de 2020, nous avons lancé une archive CIB pilote où nous avons depuis partagé environ 100 des retraits récents avec un petit groupe de chercheurs qui étudient et enquêtent sur les opérations d’influence. Nous avons continué à améliorer cette plate-forme en réponse aux commentaires des équipes du Digital Forensic Research Lab de l’Atlantic Council, de l’Observatoire Internet de Stanford, de l’Australian Strategic Policy Institute, de Graphika et de l’Université de Cardiff.

Meta cherche à mettre cette nouvelle ressource à la disposition d’un plus grand nombre de chercheurs en 2022, en fournissant des informations supplémentaires sur l’évolution des tactiques des acteurs malveillants et en l’aidant à éliminer encore plus de cette activité à l’avenir.

Ce qui doit être un objectif clé. Les élections américaines de 2016 ont été révélatrices en exposant l’utilisation de Facebook et d’Instagram pour des activités d’influence politique. groupes qui ont depuis cherché à mettre en œuvre leurs propres processus pour utiliser les mêmes mesures dans leurs campagnes.

Vraiment, cela a mis en évidence le pouvoir que Facebook, en particulier, peut avoir à cet égard, en ce qui concerne l’influence de l’opinion et le changement du sentiment public, et depuis lors, de plus en plus de lobbyistes et de groupes ont lancé leurs propres tentatives pour faire bouger l’aiguille de diverses manières. .

En tant que tel, il est important que Meta agisse là où il le peut, et élargir l’accès à la communauté universitaire et de recherche au sens large ne peut qu’aider à cet égard.