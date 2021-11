Meta, le nouveau Facebook, vise à avoir des magasins physiques où exposer ses produits

11/05/2021 à 17:02 CET

Claudio Torres Rojas

Le sujet du Metaverse est sur toutes les lèvres depuis quelques semaines. Bien qu’il ne soit pas encore clair à 100% de quoi il s’agit, il est clair que Facebook (ou plutôt Meta) veut avancer dans cette voie et en faire une révolution à la pointe de la technologie. Il est également clair que cela reste quelque chose de mystérieux pour beaucoup, beaucoup de gens, et Mark Zuckerberg fera de son mieux pour se rapprocher des gens et mieux comprendre en quoi tout cela consiste.

Et c’est exactement ce qu’il a l’intention de faire avec les nouvelles d’aujourd’hui, tout comme a signalé le New York Times. Si ce qui est mentionné dans le rapport est vrai, Meta a l’intention avoir des magasins physiques partout dans le monde dans lequel ils vont exposer pas seulement leurs produits, mais le métaverse lui-même. Non seulement vous pourrez voir et acheter ces produits, mais ils peuvent également être testés par les clients des magasins. Ces magasins seraient spécialement gérés par la division réalité augmentée et virtuelle Laboratoires de réalité.

L’objectif de cette idée, selon la source, est ce que nous avons évoqué précédemment : trouver un moyen d’attirer l’attention des clients, de voir de près en quoi consiste ce monde, qui a priori peut être mystérieux et étrange, et d’appeler leur curiosité.