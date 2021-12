Meta lève le veto sur les crypto-monnaies

02/12/2021 à 20:04 CET

Meta change de camp et lève son interdiction de publicité de longue date sur les crypto-monnaies.

Meta a largement abaissé son interdiction en augmentant le nombre de licences réglementaires qu’elle accepte de trois à 27.

Le paysage de la crypto-monnaie a suffisamment « mûri et stabilisé » pour justifier le changement d’avis, du moins selon l’entreprise, y compris davantage de réglementations gouvernementales définissant « des responsabilités et des attentes plus claires ».

Les annonceurs ont encore besoin une autorisation écrite pour diffuser des annonces pour les échanges de crypto-monnaie, les prêts outils d’extraction de crypto-monnaie et portefeuilles qui vous permettent d’acheter, de vendre, de parier ou d’échanger des jetons.

Cependant, cela ouvre la porte aux sociétés de cryptographie qui étaient auparavant incapables de diffuser des publicités, sans parler des investisseurs potentiels qui pourraient ne pas connaître le marché.

On ne sait pas si des facteurs supplémentaires ont joué un rôle dans l’inversion, mais le timing est remarquable. Le changement arrive juste un jour après que le superviseur de la crypto de Meta, David Marcus, a annoncé qu’il quittait l’entreprise.

Rappelons que Meta a tenté de lancer sa propre crypto-monnaie : Libra.