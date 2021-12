Meta met à jour la politique sur les annonces de crypto-monnaie, ouvrant la porte à davantage de promotions sur la crypto dans ses applications

Alors que les crypto-monnaies prennent de l’ampleur, conformément à la poussée plus large du Web 3.0, Meta a annoncé aujourd’hui une mise à jour de ses politiques publicitaires concernant les crypto-monnaies, qui ouvrira la porte à davantage d’annonceurs crypto sur ses plateformes.

Selon Meta :

« À partir d’aujourd’hui, nous mettons à jour nos critères d’éligibilité pour la diffusion d’annonces sur la crypto-monnaie sur notre plate-forme en augmentant le nombre de licences réglementaires que nous acceptons de trois à 27. Nous rendons également la liste des licences éligibles accessible au public sur notre page de politique. »

Essentiellement, afin de diffuser des annonces cryptographiques dans les applications de Meta, cette devise doit respecter les dispositions de licence régionales, qui varient selon les pays. La crypto devenant de plus en plus acceptée, Meta cherche maintenant à permettre à davantage d’entreprises de crypto de publier des annonces sur sa plate-forme, ce qui offrira aux fournisseurs de crypto reconnus une opportunité accrue de promouvoir leurs produits, tout en permettant également à Meta de gagner plus d’argent grâce aux annonces crypto.

«Auparavant, les annonceurs pouvaient soumettre une demande et inclure des informations telles que les licences qu’ils avaient obtenues, si elles étaient négociées sur une bourse publique et d’autres informations publiques pertinentes sur leur entreprise. Cependant, au fil des ans, le paysage de la crypto-monnaie a mûri et s’est stabilisé et a connu une augmentation de la réglementation gouvernementale, ce qui a contribué à définir plus clairement les responsabilités et les attentes de l’industrie. À l’avenir, nous cesserons d’utiliser une variété de signaux pour confirmer l’éligibilité et exigerons plutôt l’une de ces 27 licences. »

Est-ce un bon coup? Eh bien, comme le note Meta, le marché des crypto-monnaies arrive à maturité et les crypto-monnaies sont désormais reconnues de manière beaucoup plus large en tant que forme de paiement légitime. Mais ils ne sont pas non plus soutenus par la plupart des régulateurs financiers locaux, ce qui a réduit la protection et la surveillance des transactions, ce qui entraîne également un niveau de risque dans un tel processus.

Mais encore une fois, tous les fournisseurs de crypto sont tenus de décrire clairement ces risques, et la plupart mettent également en évidence la volatilité actuelle du marché dans l’espace. Ce niveau accru de transparence globale signifie que la plupart des personnes qui investissent dans la cryptographie ont au moins une certaine connaissance de ces éléments, ce qui diminue probablement le facteur de risque de telles promotions dans les applications de Meta.

Mais à mesure que l’adoption de la cryptographie continue de se développer, de plus en plus de ces risques deviendront apparents, et bien qu’une grande partie de la communauté cryptographique soit fondée sur la bonne foi et un sentiment de communauté autour de la création de quelque chose de nouveau, des questions se posent quant à savoir combien cela peut tenir à à grande échelle, et ce que cela signifiera alors pour l’évolution des escroqueries et des activités criminelles, d’autant plus que des investisseurs plus vulnérables sont impliqués.

Une capacité promotionnelle plus large grâce aux applications de Meta contribuera certainement à augmenter l’exposition à cet égard – bien que, encore une fois, les facteurs de risque relatifs soient atténués par une surveillance réglementaire élargie en dehors de l’entreprise.

Vous pouvez en savoir plus sur les réglementations étendues des annonces cryptographiques de Meta ici.