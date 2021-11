Meta met à niveau les groupes Facebook avec de nouvelles fonctionnalités, personnalisations et sous-groupes

Que souhaitez-vous savoir

Facebook obtient plusieurs nouvelles fonctionnalités axées sur la création de communautés en groupes. Les administrateurs de groupe ne pourront pas ajouter diverses personnalisations pour personnaliser l’expérience de la communauté. Facebook travaille également à la mise en place de sous-groupes pour des communautés plus spécifiques. Les administrateurs auront également accès à de nouvelles options de monétisation pour les groupes et sous-groupes.

Facebook introduit une multitude de nouvelles fonctionnalités pour améliorer l’expérience communautaire sur les groupes et les pages. Les dernières mises à jour apportent des fonctionnalités de personnalisation supplémentaires et des moyens pour les administrateurs de monétiser les groupes avec des collectes de fonds et un accès payant.

Facebook donne aux administrateurs la possibilité d’habiller les groupes avec des couleurs, des arrière-plans, des polices et des emojis pour rendre le groupe plus unique en fonction de leurs intérêts. Cela inclut une nouvelle page d’introduction que les administrateurs peuvent implémenter pour accueillir de nouveaux membres dans le groupe.

Source : Méta

Les groupes bénéficient également de nouvelles façons de s’engager plus facilement grâce à un « bouton de publication » flottant qui permet aux utilisateurs de publier de n’importe où dans le groupe sans avoir à revenir en haut ; une fonctionnalité que Meta devrait également envisager de placer en dehors des groupes. De plus, les membres du groupe pourront se récompenser mutuellement avec des badges pour souligner les contributions au groupe et encourager davantage l’engagement.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Les groupes pourront également se connecter en temps réel avec des discussions communautaires et en programmant des événements récurrents pour des réunions virtuelles ou en personne.

Facebook teste également des sous-groupes que les administrateurs peuvent créer au sein de leurs groupes. Semblable à Reddit, cela permettra aux membres de s’engager avec des communautés plus spécifiques pour des conversations plus similaires.

Ces sous-groupes peuvent être gratuits ou payants, l’une des nouvelles façons dont Facebook essaie d’aider les administrateurs à monétiser leurs communautés. Parmi les autres options de monétisation introduites, citons une boutique permettant aux administrateurs de vendre leurs produits ainsi que des collectes de fonds de groupe pour les membres afin de contribuer aux administrateurs et aux modérateurs.

Source : Méta

Les administrateurs bénéficient également de plus d’outils pour aider à gérer les groupes, y compris une nouvelle façon de combiner des groupes et des pages, afin qu’ils soient plus faciles à gérer ensemble à l’aide des mêmes outils. Meta dit que cela donnera aux administrateurs une « voix officielle » lorsqu’ils interagissent avec leur communauté et permettra aux utilisateurs d’accéder plus facilement à un groupe à partir d’une page de communauté.

Les nouvelles fonctionnalités renforcent l’engagement de Facebook envers ses groupes alors que de plus en plus de plates-formes doublent leurs fonctionnalités sociales. Par exemple, Twitter a récemment déployé Communautés, sa propre approche des groupes Facebook, bien qu’elle ait été quelque peu limitée en raison de sa nature sur invitation uniquement.

Meta n’a pas précisé quand ces fonctionnalités arriveront mais dit que certaines seront disponibles « bientôt » tandis que d’autres sont en cours de test. Cela dit, nous avons demandé des détails supplémentaires, mais il ne faudra probablement pas longtemps avant que ces nouvelles fonctionnalités de la communauté ne soient déployées sur iOS et les meilleurs téléphones Android.