Meta/Oculus se développe dans le quartier des stades de Seattle alors que les géants de la technologie anticipent le tramway régional

Les grandes entreprises technologiques se tournent vers les pôles de transport régionaux, y compris les futures stations de métro léger. (Carte de transit sonore ; graphique .. Emplacements approximatifs.)

Tous à bord du Meta Express ?

La société mère de Facebook et d’Oculus a renouvelé et étendu ses baux de bureaux dans le quartier des stades de Seattle, ce que les experts immobiliers décrivent comme un signe d’entreprises faisant des plans autour de la future liaison régionale sur rail léger entre Seattle et les villes de l’est de Bellevue et Redmond.

L’expansion continue de Meta intervient au milieu d’une vague d’embauches à Seattle et ailleurs pour ses initiatives Metaverse. Le Wall Street Journal a rapporté lundi matin que plus de 40 anciens membres de l’équipe Microsoft HoloLens ont rejoint Meta au cours de la dernière année, à en juger uniquement par les changements dans les profils LinkedIn.

Un porte-parole de Meta a confirmé que la société avait récemment signé de nouveaux accords totalisant environ 100 000 pieds carrés dans le complexe de bureaux Home Plate et le Stadium Innovation Center au sud-ouest de T-Mobile Park à Seattle.

Les baux étendent la présence qu’Oculus a établie pour la première fois au sud du centre-ville de Seattle en 2015. Alors que la division de réalité virtuelle continuera d’y être présente, la société détermine toujours quelles équipes Meta seront basées dans les bureaux nouvellement agrandis, a déclaré le porte-parole dans réponse à la demande de ..

L’entrée du bureau d’Oculus à Seattle vers 2016. (Photo . / Todd Bishop)

Meta possède plus de 3 millions de pieds carrés d’espace dans la région de Seattle, y compris des bureaux au nord du centre-ville de Seattle et à Redmond. L’entreprise a récemment loué son cinquième immeuble dans le quartier Spring de Bellevue, portant son engagement total dans le nouveau développement à plus de 1,8 million de pieds carrés.

L’activité de location récente montre que les géants de la technologie, dont Meta et Amazon, continuent de voir un avenir dans les espaces de bureau physiques, même si la dernière variante de COVID-19 éloigne de nombreux travailleurs du bureau.

Amazon, qui établit déjà une présence majeure à Bellevue, se développe également à Redmond. Les récents dépôts de permis relient Amazon à un nouveau bail sur le campus de bureaux de Redmond Hilltop, dans le sud-est de Redmond.

Bien que de nombreux facteurs entrent en ligne de compte dans ces décisions, le modèle de location de Meta montre le potentiel des employés à tirer parti du métro léger régional pour se rendre rapidement d’un bureau à un autre ou pour se déplacer de manière plus fluide dans la région. Cela pourrait éventuellement réduire la nécessité pour les entreprises d’exploiter leurs propres systèmes de navette.

« Cela va changer la donne non seulement pour faire circuler les gens dans l’Eastside en interne, mais aussi pour amener les gens plus facilement dans le centre-ville de Seattle », a déclaré Eric Lonergan, directeur général exécutif et co-leader du marché au bureau de Savills Seattle. « Cela va aider tous les centres d’affaires de la région à se connecter.

L’extension East Link de Sound Transit Link Light Rail devrait ouvrir par phases en 2023 et 2024, avec des arrêts comprenant le centre-ville de Bellevue et le Spring District, reliant le centre-ville de Seattle.