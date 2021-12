Meta ouvre des outils de création AR simplifiés à plus d’utilisateurs

Meta cherche à encourager davantage de créateurs dans l’écosystème AR en ouvrant son application Spark AR Go en version bêta fermée, qui permet à quiconque de créer ses propres effets AR pour Instagram dans un flux d’application simplifié.

Comme expliqué par Meta :

« Spark AR Go est une application iOS conçue pour permettre aux créateurs dont les premiers supports peuvent être quelque chose comme la photographie, les mèmes, l’art ou la vidéo de s’exprimer et de partager leurs perspectives via la RA. Les créateurs pourront étendre leurs marques personnelles, leurs actifs et leur vision créative aux fans de nouvelles manières, comme avec des quiz AR personnalisés, un remplacement d’arrière-plan unique ou un maquillage unique.

L’application, initialement appelée « Polar », a été annoncée pour la première fois par Meta lors de sa conférence Connect 2021, et a depuis été renommée pour mieux s’aligner sur le développement plus large de la RA de l’entreprise.

Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a partagé son propre effet AR pour annoncer l’accès bêta étendu.

Spark AR Go comprend des modèles intégrés, des outils de commutation et de glissement et d’autres options pour faciliter la création en RA, offrant plus d’opportunités aux artistes, et même aux non-artistes, de créer leurs propres prises de RA.

« Une fois qu’un créateur publie, ses effets apparaîtront sur son profil Instagram. »

Semblable au Lens Studio de Snapchat, Meta espère qu’en fournissant un flux de création AR plus simplifié et rationalisé, cela intéressera davantage de personnes à l’option, ce qui pourrait ensuite garantir qu’il finira par héberger les prochaines grandes tendances et outils AR dans ses applications. , au lieu d’amener les gens sur Snap ou TikTok à la place.

Ce qui est un chemin intelligent à prendre. Bien que Meta dispose de toutes les ressources et outils techniques, ces derniers temps, il s’est largement appuyé sur l’innovation d’autres applications pour le développement de ses produits, Meta rattrapant en permanence son retard en reproduisant les fonctionnalités partout où il le peut, au lieu de créer son propres mouvements et quarts de travail, et maintenir son avance dans la course aux applications sociales.

C’est important, surtout compte tenu du désir déclaré de Meta de rétablir sa connexion avec un public plus jeune. Les utilisateurs plus jeunes s’aligneront sur la plate-forme qui ouvre la voie, et vous devez dire que ni Facebook ni Instagram ne sont plus dans cette position.

Meta peut-il regagner cette place et rétablir sa connexion avec les jeunes ?

Encore une fois, il dispose de tous les outils et de la portée la plus large de toutes les applications sociales. Et en ouvrant ses outils à plus de créateurs, il y a absolument une chance que Meta puisse découvrir les prochains outils AR tendance, qui pourraient ensuite conduire à la prochaine étape de ses lunettes AR, et faire de Facebook et Instagram les endroits sympas à être une fois encore.

L’expansion de Spark AR Go est une autre petite étape dans ce processus.

Vous pouvez enregistrer votre intérêt pour le programme bêta Spark AR Go ici.