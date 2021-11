Meta partage plus de données sur les cas d’intimidation et de harcèlement sur Facebook et Instagram

Meta a déclaré que son nombre d’intimidations et de harcèlement n’avait examiné que les cas où l’entreprise n’avait pas besoin d’informations supplémentaires, telles que les rapports d’utilisateurs, pour déterminer si un tel contenu enfreignait ses règles.

Facebook: Pour la toute première fois, la plate-forme de médias sociaux Facebook a révélé la prévalence de l’intimidation et du harcèlement sur le site. Selon la plate-forme, au troisième trimestre, le contenu lié à l’intimidation et au harcèlement a été vu environ 14 à 15 fois pour 10 000 vues. En fait, la société mère de Facebook, Meta, a également partagé la prévalence de ce contenu sur la plate-forme de partage de photos Instagram dans son rapport trimestriel de modération de contenu. Sur Instagram, la société a signalé qu’elle avait vu du contenu lié à l’intimidation et au harcèlement entre 5 et 6 fois pour 10 000 vues de contenu.

L’entreprise, qui a récemment changé son nom de Facebook en Meta, est depuis longtemps surveillée pour savoir comment elle gère les abus qui prévalent sur ses services. Cela s’est intensifié après que la dénonciatrice Frances Haugen, qui était également une ancienne employée, a partagé des documents internes de l’entreprise plus tôt cette année. Ces documents concernaient des recherches et des discussions sur l’effet d’Instagram sur la santé mentale des adolescents ainsi que sur la question de savoir si Facebook et ses plates-formes sœurs ont conduit à la division entre les personnes.

Le dénonciateur a déclaré que les documents montraient que Facebook, maintenant Meta, valorisait les profits plutôt que la sécurité publique, et cette position a été contestée par la société appartenant à Mark Zuckerberg, qui a déclaré que les documents étaient utilisés pour brosser un faux tableau.

Bien que Facebook se soit opposé aux documents et à ce qui a été rapporté autour d’eux, cela a conduit les utilisateurs à demander à l’entreprise d’être plus transparente. Ils se sont également demandé si des mesures telles que la prévalence d’un tel contenu préjudiciable donnaient une image complète de la manière dont l’entreprise traite ce problème.

Meta a déclaré que son nombre d’intimidations et de harcèlement n’avait examiné que les cas où l’entreprise n’avait pas besoin d’informations supplémentaires, telles que les rapports d’utilisateurs, pour déterminer si un tel contenu enfreignait ses règles. Il a déclaré que sur les 9,2 millions d’éléments de contenu qu’il avait supprimés pour violation de ses règles sur l’intimidation et le harcèlement, l’entreprise avait trouvé 59,4% de manière proactive.

