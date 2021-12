Meta Partners avec des applications mobiles populaires pour de nouvelles collaborations d’histoires de fin d’année

Cela pourrait être intéressant – aujourd’hui, Meta a annoncé une nouvelle série de partenariats avec plusieurs applications mobiles populaires qui permettront aux utilisateurs de chacune de partager des créations de style récapitulatif et festif de ces plates-formes tierces directement sur Facebook et Instagram Stories, offrant un autre moyen de créez un contenu Stories unique et engageant pour les fêtes.

Comme expliqué par Meta :

« La fin de l’année marque un moment important pour la réflexion – Comment ai-je passé mon temps cette année ? Qu’ai-je appris ? Qu’est-ce que j’ai créé ? Pour beaucoup d’entre nous, les applications mobiles que nous utilisons sont un mécanisme incroyable pour réfléchir à ces questions, et avec Sharing to Stories, nos partenaires aident les personnes qui utilisent leurs applications à concrétiser des jalons importants. Nous sommes fiers de montrer comment six partenaires particulièrement amusants et intéressants célèbrent la fin de 2021 et se tournent vers 2022. »

Les applications partenaires du projet sont :

Les applications photo B612 et Snow, qui permettront aux utilisateurs de télécharger des photos de la fête du Nouvel An à partir de leurs applications.



La plate-forme vidéo abrégée Kwai, qui a ajouté une nouvelle fonctionnalité « Analyse de l’année » L’outil de karaoké social WeSing, qui fournit une vitrine des chansons que les gens ont écoutées et interprétées tout au long de l’année. Et enfin, l’application vidéo populaire Likee, qui a a également ajouté une fonction de récapitulatif de fin d’année

Ce qui ressemble beaucoup à TikTok, n’est-ce pas ? Clips vidéo de courte durée axés sur la musique.

Plusieurs de ces applications ont également des millions d’utilisateurs à part entière – en fait, l’année dernière, Likee était la quatrième application vidéo la plus téléchargée au monde et était sur le point de faire une plus grande percée sur le marché américain, avant les complications de COVID de -railed sa stratégie.

Anghami est très populaire au Moyen-Orient, tandis que la société coréenne Snow a également un large public sur les marchés asiatiques.

C’est pourquoi il s’agit d’une collaboration si intelligente – et bien que la capacité d’ajouter la fonctionnalité « Partager dans les histoires » aux applications partenaires ne soit pas une nouveauté, ces poussées de fin d’année pourraient aider Meta à stimuler l’intérêt pour ses propres outils et fonctions d’histoires, avec des outils amusants de style TikTok dans ses applications, tout en renforçant la notoriété de chaque application auprès de son large public, ce qui en fait une promotion gagnant-gagnant pour les deux parties.

Ce n’est peut-être pas un élément majeur dans les efforts continus de Meta pour reconquérir un public plus jeune, mais cela pourrait être un autre moyen d’atténuer potentiellement l’influence de TikTok, sur une gamme de marchés spécifiques. Désormais, les utilisateurs verront ces récapitulatifs vidéo des amis et de la famille, à la fois sur Facebook et Instagram, ce qui pourrait les aider à rester dans les murs de Meta, au lieu de migrer vers TikTok à la place.

C’est un petit pas, dans le schéma plus large, mais c’est un autre élément dans la bataille continue pour l’attention entre les principaux acteurs de l’espace.